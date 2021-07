afores_sigue_sin_entregar_ahorros_a_jubilados_del_imss

Jubilados y pensionados de la Unión de Nacional de Comités del Instituto Mexicano del Seguro Social (UNCIMSS), dieron a conocer que no hay un avance en la entrega de sus ahorros de la subcuenta de cesantía y vejez administrados por las Afores.

Martín Manuel López Reyes Representante de la Unión Nacional de Comités del IMSS, declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene conocimiento de esta problemática, sin embargo, en una de sus conferencias matutinas expuso que no aprobará el pago de doble pensión.

Por lo que los ex trabajadores jubilados y pensionados dieron a conocer que no se trata de recibir dobles pagos, sino de sus ahorros que forman parte de su patrimonio familiar y que se les hace completamente injusto que no se los quieran entregar.

"Jamás hemos pedido doble pensión, nunca le hemos pedido algo fuera de la ley y como él dice, no mentir, no robar y no traicionar, ese es un recurso que nos corresponde, yo tengo mi estado de cuenta, así como mis compañeros de cada una de las afores en la cual tenemos ahí nuestros ahorros y ahí vienen nuestros nombres y apellidos y ahí viene la cantidad que tiene la afore", explicó.

Son alrededor de 80 mil jubilados y pensionados a nivel nacional los afectados, de los cuales 2 mil corresponden al sur de Veracruz; el monto de los ahorros en las afores asciende a 25 mil millones de pesos, de acuerdo al entrevistado a cada ex trabajador les corresponde alrededor de 250 mil y 300 mil pesos.

"El recurso ahí está situado en la afore y con toda legalidad los beneficiarios como las esposas o los hijos pueden hacer reclamo de esta subcuenta, a nivel nacional tenemos 25 mil millones de pesos, de los 80 mil trabajadores que se encuentran situados en cada una de las cuentas", finalizó.

