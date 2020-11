Adela perdería su puesto de antojitos por capricho de Obras Públicas

La ciudadana Adela Jiménez Montilla denunció públicamente que Obras Públicas le está solicitando retirar su pequeño puesto de antojitos ubicado sobre la calle 20 de Noviembre en la colonia López Mateos, por lo que pidió la intervención del alcalde Víctor Manuel Carranza para atender el tema.

La afectada, quien lleva mas de siete años en este sector, indicó que de manera repentina un inspector del departamento le indicó que debía retirar su negocio porque invade la vialidad.

Adela Jiménez dijo que el pequeño puesto de lámina que construyó con mucho esfuerzo, no afecta el tránsito vehicular ya que no es un paso vehicular obligado, debido a que se encuentra cerca de las vías del tren.

"Aquí no pasan los carros, es una cuchilla que da directamente a las vías del tren y hay un canal de aguas, no afecto a nadie, yo no sé por qué me quieren quitar", comentó.

Además, recalcó que desde hace mas de siete años se ha mantenido este punto y nunca antes había tenido problemas.

Por su parte los vecinos del sector respaldaron a la señora Adela Jiménez Montilla, añadiendo que desde que coloco su puesto en este lugar los asaltos y robos han disminuido ya que siempre hay presencia de personas y se encuentra iluminado.

Por ello hicieron el llamado a la autoridad competente para que le permitan seguir trabajando, de lo contrario indicaron que tomaran otras medias y no permitirán la demolición del negocio.

Este jueves, la afectada levanto firmas de los colonos para respaldar su petición.