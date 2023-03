Acusa discriminación en la UV, le niegan la clase a alumna por llevar a su hija

El Campus Coatzacoalcos de la Universidad Veracruzana (UV) atiende la denuncia hecha en redes sociales por la alumna Nirhannia Zárate, quien señaló que un profesor le prohibió estar en clase con su hija con capacidades diferentes, a quien no tuvo con quien dejar ese día

"Que innecesario que la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos siendo libre en temas como de la comunidad LGBTQ, sean tan cerrados en otros como lo es la maternidad", reclamó la joven en su perfil de Facebook.

De acuerdo a lo publicado por la alumna esto ocurrió en pleno 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una clase la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios.

"Me tuve que salir de la clase y de la universidad porque me negaron tomar clases con la presencia de mi hija en el aula... desde hace 2 años vengo pasando por una situación crítica y no tengo ninguna persona con la cual dejar a cargo mi hija.

"Me dedico a estudiar y trabajo, pero así como hago todo lo demás, me dedico al cuidado de mi hija, no me puedo dar el lujo de pagar alguien que me cuide, aparte que es una niña con cuidados especiales", relató la alumna.

Dentro de los comentarios hechos en la publicación, la joven narra que acudió con la directora de la facultad para reportar lo ocurrido, pero esta le dijo que de acuerdo al reglamento está prohibido llevar niños.

"Sólo hago mención de esta situación porque no me pareció correcto, voy a estudiar, pero así como quiero mejorar por mi hija a futuro, también soy madre y creo que no soy la única.

"Es feo sentirse denigrada y que por una situación tan comprensible no sean empáticos en esos aspectos", destacó.

Sin embargo, en los comentarios, varias exalumnas relataron que la situación con el profesor no es nueva, pues dejaron entrever que atravesaron momentos similares aunque ninguna reveló el nombre de éste.

"Tengo esperanza que tomen cartas en el asunto y no vuelva a suceder porque sí se siente feo", señaló.

Tras consultar a Comunicación Social de la UV, únicamente señalaron que se estaba atendiendo el caso.