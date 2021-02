Acusan presunta corrupción por nombramiento en la MAG

Profesores de la escuela Miguel Alemán González se inconformaron por la imposición de José Luis Arvide Tavernier como director del turno matutino de la secundaria, pues no cumple con el perfil al ser prefecto.

En voz de Jorge Manuel Rodríguez Quintela, los profesores señalaron que existe un presunto tráfico de influencias en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y del Congreso del Estado, para dejar a Arvide Tavernier en el cargo, por lo que de no haber un cambio dejarán de dar clases virtuales este martes como una medida de inconformidad.

“Hasta el momento, la verdad, desconozco qué perfil tiene el compañero, yo nada más sé que está asignado a prefectura todo el tiempo que ha estado laborando aquí, nunca ha estado frente a grupo… no es normal, tiene que haber un proceso, para las plazas de docentes y directivos se hace un examen de oposición, si en su momento no hubiese ese procedimiento tiene que ser mínimo por convocatoria y tiene que ser abierta”, señaló Rodríguez Quintela.

El profesor quien funge como secretario particular en el Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV), señaló que esta situación le provoca incertidumbre, pues afirma que el propio prefecto aceptó haber sido impulsado por recomendación.

“A decir del propio compañero Arvide, en una plática que tuve en la ciudad de Xalapa con él, él me dijo: ‘yo voy, porque a mí me están ayudando y me están apoyando desde aquí en el Congreso del Estado’… él lo dijo así… frente a grupo no tiene experiencia… estamos aquí obligados por la situación que la misma dependencia (la SEV) está ocasionado por la misma determinación que están tomando sin tomar consentimiento de nosotros… si no dan marcha atrás o si hacen efectivo el nombramiento inmediatamente dejaremos de dar clases virtuales y no presentaremos evaluaciones”, añadió Jorge Manuel Rodríguez.

Tanto el SDTEV como otros sindicatos enviarán un oficio a la SEV y la Oficialía Mayor para darles a conocer estas medidas, sin embargo, señalaron que Mariana Nárez Rodríguez está capacitada para ser la directora.

TIENE MALOS ANTECEDENTES

Trascendió que este nombramiento fue hecho por Whats App, sin embargo, se desconoce si se hizo de esta manera ante la situación que prevalece por Covid-19 que obliga a hacer los procesos de forma virtual; así mismo, en anonimato, otros docentes afirmaron que José Luis Arvide nunca asiste a los consejos técnicos escolares y que se le habría encontrado en diversas ocasiones viendo videos pornográficos en el plantel.

“Ese nombramiento sólo lo manejaron por Whats App, ni siquiera han tenido la atención de entregarlo donde corresponde... para nombrar director hay un reglamento escolar, debe haber una convocatoria, debe haber personas que cubran el perfil académico, además que cubran una trayectoria académica y docente... esta persona es prefecto, no asiste a ni una junta de los consejos técnicos, es una persona que es faltista, que no participa, conflictivo y lo nombran como director, hatsa el momento no se ha establecido si es director... es una persona con malos antecedentes, con falta de ética, compartía videos pornográficos con los niños de primero de secundaria, desafortunadamente no hay pruebas de esto, porque se manejan las cosas discrecionalmente e indebdidamente... es realmente una sorpresa que el gobierno del estado maneje estas cosas de manera tan sucia y vertical”, señaló la persona, quien añadió que no sólo es un sindicato el inconforme, sino tres en total.