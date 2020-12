Acusan falta de personal en Hospital Regional de Tonalapan

Integrante del Comité de Salud del municipio de San Pedro de Soteapan, acusó falta de personal médico los fines de semana en el Hospital Regional de Tonalapan, así como malas atenciones por parte de empleados de Trabajo Social.

Santos Rodríguez Márquez, integrante del comité, informó que el domingo se presentó una urgencia, con una joven de 18 años que pesentaba fuertes dolores debido a una infección en las vías urinarias, y tras ser mandados del Centro de Salud de la colonia Benito Juárez, que actualmente opera, al nosocomio en mención, no pudo ser recibida y tuvieron que pagar alrededor de 2 mil pesos por atención particular.

"El señor director Felipe del hospital de Tonalapan no tiene personal médico los sábado y domingos, cuando menos que nos digan que no los tienen, ya que solo no nos quisieron atender y mejor se pagó un particular", manifestó.

Declaró que aunque ya había tenido conocimiento en más de tres ocasiones que en el Hospital de Tonalapan no estaban atendido a las personas, fue apenas éste domingo que comprobaron dicha situación.

"Y decían que cuando es así la Trabajadora Social del centro de salud de Benito Juárez actúa de forma grosera y es que niegan la atención", señaló.

Ante eso hizo un llamado al director del nosocomio para que se tomen cartas en el asunto por la falta de médicos y la mala atención que ofrece el mismo personal de salud, ya que de continuar el problema acudirán a la Jurisdicción Sanitaria XI de Coatzacoalcos para dar a conocer el hecho.

Asimismo, recordó que aunque cuentan con un nuevo Centro de Salud en Soteapan, éste sigue sin funcionar ante la falta del 100% del sistema eléctrico.

"Ese espacio lleva más de tres años en esa condición, esta como un elefante blanco, ahí hace falta que la Secretaría conecte la luz, ya que toda la unidad está equipada; y aunque hay oficio en la SSA para las necesidades del lugar no se ha hecho nada", manifestó.

Por último, recalcó que los habitantes de la zona no pueden estar sin médicos los fines de semana, ya que carecen de recursos para recibir atención particular, ya que por la contingencia sanitaria del Coronavirus sus ingresos económicos se han visto mayormente afectados.