Acusan falta de atención médica en pacientes del Hospital Regional

Familiares acusan falta de atención médica a pacientes internados en el Hospital Regional de Coatzacoalcos.

Andrés Rodríguez, habitante del ejido Lázaro Cárdenas del municipio de Nanchital, declaró que fue tras una complicación en el estado de salud de su hijo, quien tuvo un accidente de moto desde el pasado sábado, que tuvieron que operaron de emergencia, ya que estaba con la vejiga reventada.

"Lo ingresamos a las 06:00 no fue atendido, nada más con puro suero lo tuvieron, pasó sábado, domingo, lunes ya que no hubo doctores porque fue festivo, el martes tampoco lo atendieron porque el radiólogo se fue a un curso y como no había ninguna seguridad que viniera el doctor pedí que me autorizarán sacarlo con un doctor particular pero como vieron que estaba muy grave lo operaron de emergencia", contó.

Señaló que fue debido a que tardaron en realizarle la intervención quirúrgica que la infección que tenía en su órgano su hijo se hizo más grande y tras el paso de los días la operación se le infectó.

"Le dio peritonitis porque se le regó todo el líquido por dentro", agregó.

"Y la verdad le dan muchas largas al asunto y el paciente se sigue, en el caso de mi hijo Marco Antonio Rodríguez Hernández la infección siguió avanzando", reveló.

Además, el padre de familia, dijo que la atención por parte del personal médico en ocasiones suele ser poco cortes, ya que no permiten a los cuidadores ingresar cobijas o sillas para sentarse, tras estar por varias horas dentro del lugar.

"Mandan a uno con la Trabajadora Social para que autoricen meter una sabana pero dicen que no se pueden accesar", finalizó.