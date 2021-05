acusan_de_fraude_a_candidato_a_la_presidencia_municipal_de_soteapan

Entrevistada por Imagen del Golfo, la agraviada señaló que desde el 2019 hizo un trato con el profesor por la compra venta de un terreno que está ubicado en el ejido Soteapan.

PUBLICIDAD

"Llegamos a un acuerdo, le pagué la cantidad de 177 mil 375 pesos, y él a cambio me entregaría las escrituras del terreno; sin embargo, con el paso de los días el hombre faltó a su palabra y ya no me quiso entregar las tierras y mucho menos devolver el dinero", señaló la afectada de este fraude.

Noticia Relacionada No me siento derrotado en la campaña: Anselmo Secundino

Abundó la agraviada que al no tener respuesta en más de dos años, decidió acudir al Tribunal Agrario donde se inició el expediente 595/2019.

Sin embargo, cuando el docente Hernández Hernández decidió contender a la presidencia municipal por Soteapan, un grupo de personas se le acercó para que firmaran un acuerdo conciliatorio bajo el argumento que si ella denunciaba o seguía con el proceso de demanda "afectaría al candidato".

PUBLICIDAD

Como garantía el aspirante a la presidencia municipal extendió dos pagarés, por medio de su personal de confianza, Jaime Tolentino y Jairo Salazar Cruz, pero hasta el momento no le dan la cara a Ana Rosa.

Dijo que en los últimos días ha recibido hasta amenazas y por ello decidió hacer público la situación. "Cualquier cosa que me suceda a mi o a mi familia, hago responsable al señor Rafael Hernández Hernández".

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD