Acayuqueños viven entre aguas negras por drenaje tapado

"Ya hicimos el reporte, incluso llamé a la radio pero nadie ha venido a apoyarnos. Esta situación se agrava debido a que en temporada de lluvias se encharca el agua al no tener salida y prácticamente quedo entre las aguas negras", detalló don Pablo.

Lidia Córdova Rodríguez, esposa del octogenario, abundó en que esa situación les ha causado problemas en la piel y de infección estomacal, además por los encharcamientos es criadero de mosquitos.

"El drenaje está a la altura de un terreno particular, tenemos entendido que la descarga viene desde lo alto de la colonia, ya preguntamos y le corresponde a la CAEV, aunque también quisiéramos la intervención del gobierno municipal para que nos apoye porque no hay salida del agua durante las lluvias, antes el área colindante eran áreas verdes pero el exalcalde y ahora diputado electo Marco Martínez las donó y todos pusieron bardas que ahora me afectan", finalizó.

Los vecinos coincidieron que el drenaje está en un terreno particular y efectivamente las aguas negras llegan hasta la calle.

