Abuelitos viven de lo que le brindan vecinos; requieren atención médica

Rosa Elvira Alfonso de la Cruz es una mujer de 60 años de edad que abandonó su oficio dedicado a la belleza hace aproximadamente una década, tras sufrir un accidente automovilístico cuando viajaba a bordo de un taxi hacia su centro de trabajo que la mantuvo hospitalizada por varios meses.

Desde ese entonces presenta problemas para caminar impidiéndole realizar cortes de cabello, manicura y pedicura, pues era la forma como se ganaba la vida acudiendo a los hogares donde solicitaban sus servicios.

"Antes me dedicaba a la belleza, pero siempre trabajé a domicilio, pero llegó el momento que tuve que dejar de trabajar porque ya no podía caminar, ni subir escaleras, ya no podía acudir al centro o a la petrolera y dejé de trabajar ya no puede cortar cabello, ni nada porque tenía que estar parada", comentó.

Hoy en día Rosa Elvira se mueve a través de una silla de oficina partida a la mitad arrastrándose por su casa para poder efectuar sus actividades, ya que se le dificultas ponerse de pie por las complicaciones en sus piernas.

En tanto su hermana la señora Severina de 69 años de edad se encuentra postrada a una silla de rueda tras sufrir un derrame cerebral, lo cual se le ha complicado al no contar con los recursos económicos para la compra de los medicamentos que le ayuden en su recuperación.

"Tiene cuatro años que sufrí el derrame, desde entonces yo no puedo hacer nada, todo me lo tienen que hacer, antes trabajaba y enseñaba manualidades, nunca me dejé, desde hace un año no he comprado los medicamentos que me recetaron para atender mi problema", narró mientras lloraba recordando lo difícil que ha sido enfrentar esta situación.

Por su parte don Timoteo Morales Eligio de 63 años, lucha por salvar su pierna que se encuentra afectada por la diabetes y aunque una vecina lo apoya con las curaciones de manera gratuita, la herida no ha podido sanar porque tampoco cuenta con los medicamentos para poder controlar los niveles de su glucosa.

"hace años me cortaron dos dedos del pie derecho, hoy corro el riesgo de que me corten el izquierdo porque me lo lastime haciendo un trabajito en la casa, una vecina que es enfermera viene a curarme, no me cobra nada, pero tampoco he podido comprar mis medicamentos", dijo.

PODRIAN PERDER SU PROPIEDAD

Los señores Timoteo Morales Eligio y Severina Alfo de la Cruz son una pareja que hace siete años se dedicaban a la venta de mariscos sobre la avenida Juan Osorio López de Coatzacoalcos, sin embargo fueron desalojados del espacio que rentaban tras la muerte del propietario.

Desde ese momento inicio su calvario, pues su sobrino político quien se identifica con el nombre de Julio Ramírez el cual se desempeñaba como ayudante de cocina, los demandó por una liquidación de 50 mil pesos por el tiempo laborado en el local.

A raíz de eso la señora Severina Alfo sufrió el derrame cerebral que la mantiene postrada a una silla de rueda, al no contar con los recursos para cubrir ese la cantidad que le está solicitando el esposo de una de sus sobrinas.

Pese a las complicaciones de salud de sus familiares Julio Ramírez no dio marcha atrás a la demanda y procedió a los juzgados para quitarles su propiedad ubicada sobre la avenida Juan Escutia 2221 de la colonia 20 de noviembre.

"Me demandó en conciliación y después en el poder judicial, quiere de dinero pero yo no tengo, de donde se lo doy, trabajó conmigo, pero hasta él nos ayudó a subir las cosas en el carro cuando nos desalojaron del local que rentábamos", expuso Severina Alfo.

Actualmente Timoteo y Severina viven refugiados en la casa de su hermana en la colonia Independencia, ya que les llegó un oficio que les notifica del embargo en caso de no cumplir con el pago de la liquidación que pide Julio Ramírez.

Hoy piden el apoyo un abogado para que los asesore legalmente porque no quieren perder sus propiedad, además de que necesitan varios medicamentos para atender sus problemas de salud.

Para quienes gusten apoyar a estas personas de la tercera edad pueden realizar donaciones en el número de cuenta citibanamex 4766 8411 9748 2493 o se pueden comunicar al número telefónico 921 185 6540.