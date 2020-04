Abuelito discapacitado pide apoyo para subsistir esta cuarentena

Sentado en una silla de plástico, en su humilde vivienda de lámina ubicada en la Colonia Ampliación Fertimex calle Ayuntamiento, en Coatzacoalcos, se encontró al señor Plácido Pérez López, de 70 años, padeciendo las consecuencias de la cuarentena por el COVID-19 y la pobreza que lo rodea.

En su juventud le amputaron la pierna derecha, lo que le impidió tener una mejor calidad de vida, por lo que durante su vejez se ha dedicado a pedir monedas en los cruceros y avenidas principales de Coatzacoalcos para mantenerse.

Sin embargo, la ausencia de ciudadanos en las calles le ha impedido recaudar apoyo para llevar el sustento al hogar, donde lo espera su esposa otra persona de la tercera edad.

"Para poder comer yo necesito pedir ayuda, pero con este problema no hay gente en las calles. Lo veo difícil, no puedo trabajar, mi esposa está enferma, ayer salí pero no pude conseguir nada. Solo le pido a Dios que tenga misericordia de esa enfermedad y que la aparte de mi", expresó.

Con tristeza y desesperación dijo sentirse preocupado por la situación que día a día se recrudece más en la ciudad y todo el país, pues no cuentan con recursos para subsistir y mucho menos para comprar productos de higiene personal que le permitan realizar las medidas sanitarias para evitar contagio de Coronavirus.

" Yo no tengo nada, solo me encomiendo a Dios y salgo a ver que me regalan en la calle, no tengo con que protegerme, solo le pido a Dios que me ayude, estoy preocupado... para mí la vida es difícil tengo que salir para no morir de hambre, tengo a mi viejita enferma', expresó.

Recordó que en marzo pasado recibió la pensión para adultos mayores que le proporciona bimestralmente el gobierno federal con lo que compró despensa y medicamentos, pero estos ya se han agotado por lo que ahora no cuenta con alimento ni dinero para los próximos días.

Ante la necesidad el abuelito pidió el apoyo de la ciudadanía altruista que desee apoyarlo durante esta situación tan crítica.

" Lo que nazca de su corazón y si es su voluntad yo sé los voy agradecer, yo siempre he trabajado y salgo a ganarme la vida, solo que está situación es muy difícil para las personas como yo", reiteró.

Las personas que deseen contribuir pueden acudir a su domicilio ubicado en la calle Ayuntamiento esquina Sulfato sin número, ante la contingencia todos los días se encuentra en su hogar. Los ciudadanos que deseen contribuir pueden acudir directamente a su hogar debido a que no cuenta con número telefónico ni tarjeta bancaria.