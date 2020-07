Abuelito aprovecha cuarentena para fabricar objetos con madera reciclada

Con los pedazos de madera que arroja el mar y se acumulan a la orilla de la playa, Pablo Calderón, una persona de la tercera edad se las ha ingeniado para darles utilidad .

Un día caminando por la playa observó gran cantidad de palotada amontonada en la arena y con sus cocimientos de carpintería decidió crear portalápices, percheros, ceniceros, portacelular y otros objetos para el hogar, mismos que son pintados a mano por su hijo, quien lo motiva a continuar con su actividad.

" Un día salí a caminar con mi perrita por la playa y ahí vi hartos palitos y me pregunte que puedo hacer con ellos, sobretodo para entretenerme, sino ya me hubiera aburrido y entonces me los traje a la casa y empecé a trabajar con ellos, haciendo diferentes objetos", comentó.

Pablo Calderón García, es originario de la ciudad de México, sin embargo, desde marzo viajó a Coatzacoalcos para pasar el tiempo de cuarentena en compañía de su hijo.

Esta actividad le ha permitido ocupar su tiempo libre en algo productivo y además generar ingresos, pues los compañeros de trabajo de su hijo le solicitan la elaboración de estas piezas.

" Yo corto las piezas, voy moldeando los palitos del mar y lo voy acomodando, y voy haciendo un perchero muy original, luego encuentro otro palo con figuritas y les voy buscando la manera de utilizarlo", detalló.

Aunque es un trabajo que realiza en sus ratos libres el abuelito de 75 años le pone empeño a cada pieza para que sea lo más ultil posible y reutilizable.

" Yo me siento contento de hacer esto porque es algo que me enseñó mi abuelo a el le gustaba mucho la madera, él carpintero del pueblo, y yo en el DF fue gerente de una mueblería" comentó.

Calderón García aprovechó para externar un mensaje a la sociedad para invitarlos a ocupar su tiempo libre en actividades productivas y evitar salir de casa con la finalidad de disminuir los contagios por el Covid-19.

" Yo les diría que en la casa podemos hacer muchas cosas no necesitamos ser expertos, solo necesitamos tener las ganas y actitud para ocupar el tiempo en algo productivo", finalizó.