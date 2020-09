Abuelita pide ayuda para operar a su pequeño nieto

La señora Maurilia Rosado Arredondo, abuelita del menor Ángel Rosado Hernández de 7 años, solicitó el apoyo de la ciudadanía para trasladarse a la ciudad de Xalapa y llevar a su nieto a una cirugía en el Centro Estatal de Cancerología, para retirarle un tumor cerebral.

Desesperada y afligida indicó que desde los cuatro años el pequeño se ha mantenido en pie de lucha para vencer esta enfermedad, sin embargo, las limitaciones económicas han hecho aún más complicada esta batalla.

La ciudadana detalló que desde hace tres meses es ella es quien se quedó a cargo del niño, luego de que sus padres fallecieran en el norte del país en el intento de encontrar una mejor calidad de vida.

"La verdad nos la hemos visto muy difícil, no témenos ni para comer, nos estamos quedando en casa de una amistad en Santa Martha en la calle Circuito Girasoles Manzana 7 como referencia un abarrote Monterrey 134", detalló.

Indicó que todos los días ha salido a las calles de Coatzacoalcos y sus alrededores solicitando de casa en casa apoyo económico para poder recaudar fondos y costear el tratamiento de Ángel, pese a que el hospital CECAN absorberá algunos gastos aun es necesario costear otros estudios.

El pequeño será intervenido este 23 de septiembre por lo que acudió hasta las oficinas del Corporativo Imagen del Golfo para hacer un llamado a las personas altruistas que deseen contribuir con su causa.

La ciudadana Maurilia Rosado, necesita apoyo económico o en especie para poder mantenerse en la ciudad de Xalapa los días que se requiera para la recuperación de su nieto.

Quienes deseen contribuir con esta causa pueden comunicarse al número de teléfono 92125441352 a nombre de Maurilia Rosado, o si desea realizar alguna aportación económica lo pueden hacer través del número de cuenta BanCoppel 4169160484455234.

"Es algo muy difícil para mi llevamos cuatro años luchando con esta enfermedad, el día de hoy (martes) me voy con mi nieto a Xalapa y vamos a estar más de ocho días ahí, mi niño solo me tiene a mí y lo único que pido es que me ayuden por favor", puntualizó.