Listo el Hospital Materno-Infantil; apertura depende de Sedena y Sesver

La apertura del Hospital Materno-Infantil de Coatzacoalcos será una decisión conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), aclaró el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, quien señaló que el nosocomio está listo para operar.

“El tema del Plan DNIII-E es (activarlo) cuando se saturen, son hospitales que ya están identificados para atender ahorita el Covid-19... (Deben tomar la decisión) a través de la Sedena, en este caso, en conjunto con Sesver, que deben estar en comunicación, que yo sé que ya están preparados para hacerlo, pero esperamos que no ocurra (que colapsen los servicios en los otros dos hospitales Covid-19), eso querría decir que nos está incrementando y que pasó algo”, señaló el presidente municipal.

Hasta días antes de decretarse la fase 3, la diputada federal por el Distrito de Coatzacoalcos, Tania Cruz Santos, reveló que el único problema que impedía poner en marcha a este hospital era el suministro eléctrico, pues pese a contar con el contrato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la capacidad de la instalación no era la suficiente para soportar los diferentes procesos, por lo que se buscaría al proveedor que la realizó

.

“Lo que tienen que hacer es en la parte eléctrica, que es lo que nos falló, lo que sabemos es que este hospital se está previendo para una posible o pronta fase 3 y toda esta parte de estar revisando lo eléctrico ya tenemos el compromiso del superintendente de aquí de la zona (de la CFE) que tiene que dejarnos el hospital en óptimas condiciones y en la parte legal que se vaya a hacer por (la Secretaría de ) Salud será algo independiente”, dijo Cruz Santos el pasado 20 de abril.

Aunque en apariencia el Hospital Materno-Infantil se encuentra listo con 60 camas, sigue sin ser inaugurado; su construcción inició en 2014 con Javier Duarte, para continuar en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares y finalizado en la actual, con Cuitláhuac García Jiménez, quien recorrió recientemente el lugar.

“Aquí es buscar insistir en que no porque ya tengo (otro hospital listo) pues vamos a salir a la calle, es algo que hay que prever, pero no hay que llegar a pensar que sea ocupado, sino al contrario, es bueno para colaborar que la mitigación (de contagios) sea positiva”, señaló Carranza Rosaldo al indicar que en el municipio no hay acuerdos entre hospitales públicos y privados para canalizar pacientes con Covid-19.