Abogados piden modernización digital del sistema judicial en Coatzacoalcos

Abogados independientes de la región sur de Veracruz urgieron la modernización del Sistema del Poder Judicial a través de Plataformas digitales.

En una entrevista por la red social Zoom con el corporativo Imagen del Golfo los litigantes indicaron que a consecuencia de la pandemia por el Covid-19 todos los procesos legales quedaron detenidos.

"Hay inquietud entre los abogados, realmente la súplica no es que abran o no, si no que ya se modernicen para que se utilicen medios electrónicos para llevar los juicios, y presentar los procesos porque realmente estamos detenidos", explicó Luís Amado Britos Martínez.

Los interesados señalaron que buscan mecanismos que pudieran ser a través de plataformas digitales para tener acceso a carpetas de procesos y expedientes de los casos que manejan a fin de avanzar en los mismos y que no se detenga la justicia.

Armando Martínez Colín Arjona señaló que actualmente se encuentran detenidos los procesos como divorcios, pensiones, pagos de depósitos judiciales, liquidaciones entre otros temas legales.

"Lo más importante es que haya posibilidades de que Veracruz impulse las leyes en medios electrónicos que el Poder Judicial de Veracruz facilite a los abogados sus trabajos y resolver el tema de la ciudadanía", comentó.

Piden implementar protocolos para trabajar

Por su parte los integrantes de la Asociación Juristas de Coatzacoalcos resaltaron que llevan más de cien días sin actividad en los juzgados civiles, patrimoniales y familiares, de primera instancia y de control, situación que está afectando la economía de todos los agremiados quienes dependen de esto para llevar el sustento al hogar.

"No podemos avanzar en esos expedientes que están en rezago por eso le pedimos a la titular del Poder Judicial del Estado para que se reactiven las actividades apegándonos a un protocolo de salud como en otros estados de la República", argumentaron.

Finalmente recalcaron que son consientes de la situación que se vive en Veracruz sin embargo, consideraron que tomando las medidas preventivas necesarias se pueden reactivar poco a poco los procesos.