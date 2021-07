Abaten rezago de actas nacimiento y parejas legalizan situación jurídica

Así lo aseguró, María Isabel Cruz Negrete, oficial del Registro Civil en este municipio, quien a la vez destacó, en pleno siglo 21 las familias, los ciudadanos de Pajapan no le dan importancia al acta de nacimiento y son pocas las personas que coinciden legalizan su realización de pareja.

La funcionaria explicó, ella, y su equipo de trabajo los fines de semana han recorrido casas por casa de los barrios y colonias del municipio, con la finalidad de inculcar en las familias la importancia que tiene un acta de nacimiento de hombre o mujer en las diferentes actividades de la vida.

Sin embargo, en ocasiones esa platicas de orientación no han sido tomadas en cuenta por la ciudadanía; bueno, los números que llevamos no mienten, y esto también preocupa hasta el mismo presidente Municipal, José Luis González Hernández, porque no avanza en la actividad registral.

