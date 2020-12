Abandonará Fluvio Martínez la presidencia de la APEC

El presidente de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC), Fluvio César Martínez Gómez, renunciará a este cargo ante la enorme cantidad de trabajo y desgaste emocional que le representan los primeros dos lleva en esto, pues al ser comisionado de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) se enfocará a esta nueva encomienda.

Fue el pasado 21 de diciembre cuando Martínez Gómez tomó protesta en el Congreso Local como parte de los miembros de la CEAPP en el periodo 2020-2024, en el que el también compañero director editorial de Imagen de Veracruz, Silverio Quevedo Elox, no sólo fue ratificado nuevamente dentro de este organismo autónomo, sino que fue nombrado comisionado presidente para los siguientes dos años.

En abril de 2019 Fluvio César Martínez resultó ganador en las elecciones de la APEC, para el periodo de 2019-2021, pero fue gracias a las modificaciones hechas a los estatutos que propusieron los miembros en la asamblea, que su directiva se extenderá hasta el 2022.

En dos años la Directiva de la APEC realizó el primer simposio de periodismo, así como cursos para varias áreas periodísticas, incluso algunos en sana distancia durante la pandemia de Coronavirus, sin embargo, el exceso de responsabilidades motivó a Fluvio Martínez a ceder la presidencia a Alan Garrido Hernández, quien fungirá como vicepresidente hasta el 31 de diciembre.

"Yo quisiera continuar con la encomienda que me dieron la mayoría de los socios en abril del 2019, pero ya no me es posible, representa mucha carga de trabajo, además de los que ya realizo en RTV y otras páginas informativas, me veo obligado a hacerlo, a renunciar a la presidencia por salud mental y física", expresó vía telefónica el todavía presidente de la APEC.

Martínez Gómez deberá convocar a asamblea antes del 31 de diciembre para notificar la decisión a los socios, incluso se podría dar de manera virtual ante la apatía y desinterés de muchos por acudir.

¡Inocente Palomita que dejaste Engañar, sabiendo que en este día en nadie debes confiar! Querido lector, hoy es el Día de los Inocentes y aunque muchos desearían que Fluvio Martínez dejara la presidencia de la APEC, el reportero continuará con esta encomienda y con la CEAPP, ya que más adelante será él mismo quien defina si con el tiempo podrá con las dos responsabilidades.