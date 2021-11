La señora Raquel Gonzales Jimate, quien lleva laborando en este mercado desde hace 25 años, detalló que la falta de ingresos también ha sido otro factor por el que las familias han dejado de acudir hacer sus compras.

“Ahorita estamos así por lo de la pandemia la gente casi no viene, yo me dedico a la venta de comida económica, hay mucha gente que se ha ido de aquí y no vienen. Los locales cerrados tienen sus dueños, pero no están en función”, expresó.

Recordó que en años pasados este mercado se mantenía con vida, era uno de los mas visitados de la ciudad, sin embargo, ahora atraviesan momentos críticos pero se aferran a la esperanza de seguir trabajando.

El Mercado Constitución fue fundado en diciembre de 1978 por el gobernador Rafael Hernández Ochoa.