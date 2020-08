A un año del atentado al Caballo Blanco, sed de justicia y castigo está intacta

Con rezos, flores, veladoras, marcha y un plantón, familiares de los fallecidos en el atentado al bar Caballo Blanco, pidieron justicia y castigo a los responsables, al cumplirse este jueves un año ya de este crimen que causó la muerte de 32 personas.

Madres, padres, hermanas, esposas, y amigos, se congregaron al mediodía en las afueras del centro nocturno que luce en ruinas en la calle Román Marín casi esquina con Zaragoza de la colonia Palma Sola.

PRENDEN VELADORAS Y REZAN POR SU DESCANSO

Vestida de blanco y con gafas negras, doña Vanesa acudió con la foto de Erick Enríquez, el DJ "El Bengala", quien se dedicaba a amenizar los bailes de las damas que trabajaban en este lugar; "ha sido un proceso muy difícil el que hemos pasados todas las familias que perdimos a nuestros seres queridos aquí en este lugar. A veces nos caemos, a veces ya no queremos seguir luchando, pero lo tenemos que hacer por nuestros hijos", indicó la señora que quedó a cargo de tres menores hijos.

Agregó, que aun cuando autoridades de los tres niveles de gobierno se comprometieron a apoyar a las familia de las víctimas, hasta el momento solo el Gobierno Federal a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobernación, les ha depositado apoyos mensuales para alimentación, sin embargo estos no son constantes y llevan meses de atraso.

Doña América, quien se quedó con dos niños que dejó su hija Xóchilt Nayelli, comentó que el Gobierno solo apoya a 13 de las 32 familias que están en el padrón de víctimas, pero los apoyos caen a cuenta gotas y se atrasan en los pagos; "Nosotros estamos saliendo adelante a como Dios nos dá a entender. Ahorita con este regreso a clases a distancia, yo no he podido comprar una computadora para mis nietos que van en Primaria y Kinder y no hay quienes nos apoye. Dijeron que nos iban a dar becas para los niños, despensas y otros apoyos, pero ahorita todo ha sido promesas y seguimos esperando", manifestó.

Reiteró que lo único que pide es justicia y castigo para los asesinos de bailarinas, meseros, baristas, DJ, personal de limpieza, de seguridad, y demás presentes en aquella noche gris para Coatzacoalcos el martes 27 de agosto del 2019.

Ha habido mucho hermetismo por parte de la FGR, unos dicen que hay detenidos recientemente por el caso, otros nos dicen que no. La verdad es que nadie sabe qué pasó con las investigaciones pue al parecer la Fiscalía Especializada en Terrorismo de la FGR que era la que lleva el caso, declinó y lo turnó a Fiscales de investigación de la CDMX.

Luego de dar una conferencia de prensa a los medios de comunicación reunidos en el sitio, el grupo de mujeres marchó por toda la avenida Independencia llevando lonas con las fotos de los fallecidos, así como pancartas y cartulinas con demanda de justicia y castigo a los responsables de la masacre en el citado Bar que permanece bajo resguardo de la Policía Municipal.