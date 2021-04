A un año de la lucha de petroleros; historia le dio vuelta a México

Un año pasó desde que Imagen del Golfo fue testigo de los 44 días en que los 15 petroleros despedidos injustificadamente finalizaron el paro por el cual sólo 13 de ellos fueron reinstalados en sus puestos, pero en otras ciudades, una historia que dio la vuelta al país y que llegara a su cúspide el 31 de marzo de 2020.

Este miércoles 14 de abril se cumple el primer año, día en que finalizó el paro comenzado el 2 de marzo de 2020, cuando a varios miembros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) fueron despedidos injustificadamente de varias sedes ubicadas en Coatzacoalcos.

Lo más notorio fue que a varios de ellos no se les permitió el acceso al Edificio de Pemex Corporativo, ubicado en la colonia Fovissste 3, conocido como el Edificio Inteligente, sin siquiera mostrarles un documento que avalara el despido injustificado, lo que motivó que estas 15 personas se apostaran en la entrada principal por casi mes y medio.

A pesar de la llegada de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García; de la diputada federal Tania Cruz Santos, así como de varias protestas en la avenida Universidad Veracruzana, los directivos de Pemex no dieron a conocer el motivo oficial del despido injustificado que estaba plagado de una estela de corrupción, pues quien ordenó los ceses laborales no contaba hasta ese momento con cédula profesional, requisito obligatorio para asumir altos puestos.

Fue hasta el 31 de marzo cuando Diario del Istmo e Imagen del Golfo dieron a conocer estas situaciones en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en un principio dijo tener ´otros datos´ para luego ordenar una postura oficial, siendo 15 días después cuando se dio la reinstalación.

A la fecha son 13 los que la aceptaron, mientras que con los dos restantes uno aceptó la liquidación al convenirle irse a otro lado y otra continúa bajo demanda.

Desde aquí envío un fraternal abrazo a mis amigos de vida, no sólo a los 15 petroleros, sino a todos aquellos miembros de la UNTyPP que sin saberlo me dieron la fortaleza de afrontar su lucha frente al presidente, pues a pesar de que temblaba de miedo y no tenía mucha voz, mi voz no se quebró por ustedes.

Ustedes son la muestra más bella de que una nota con datos duras se puede convertir en periodismo social y valió la pena todo lo que afronté en esos meses, su defensa hacia a mí me dio la fortaleza para seguir adelante.