A sus 93 años, doña Elvia es la primera abuelita vacunada en Allende

Una esperanza de vida significó la vacuna anticovid para la señora Elvia Estrada Hernández de 93 años, al ser la primera abuelita que recibió está dosis en Villa Allende.

"Muchas personas me aconsejaban que yo no viniera, me decían ¡no te vacunes!, y les dije ¡yo sí voy!...porque desde el principio me he estado tratado, tomando mis medicinas, me he cuidado", expresó con alegría.

Sus familiares hicieron cola desde las 12 se la noche del domingo, primero la tía, luego el primo y finalmente la nieta, todo para que la abuelita fuera la primera en pasar.

A las 7:30 de la mañana doña Elvia encabezaba la fila en el módulo principal en el parque Benito Juárez.

"Estamos más tranquilos de poder ir a visitarla y ver a sus nietos aunque sea un poquito más de cerca, fue un trabajo en familia porque primero vino una tía, luego un tío, un primo y ahorita yo, es un rol de familia" , expresó su nieta.

La abuelita envío un mensaje a la población para que no dejen pasar está oportunidad y acudan aplicarse su dosis.

"Que Dios me los cuide y me los bendiga, aprovechen a venir y cuídense", comentó.

Por su parte la señora Sara Gómez de 67 años dijo sentirse conmovida, agradecida y contenta al otro primer vacunada en el módulo de vacunación de personas con discapacidad, en la misma congregación.

"Siento un gusto, estoy muy contenta, yo llegue desde las 7:30 a este módulo y fui la primera gracias a Dios", comentó.

Durante un año está persona de la tercera edad esperaba con ese día y hoy por fin se cumplió su deseo, aunque en el proceso le tocó perder, familiares, amigos y conocidos a causa de esta pandemia mundial.

" Sí me tocó perder a mis seres queridos pero eso me motivó más a venir a ponerme la vacuna, aprovechen este beneficio y más si es para cuidar nuestra vida, hay que aprovechar la vacuna, y cuidarse, sobretodo", finalizó.