A punto de tragedia, vuelo de CDMX a Minatitlán

Apunto de una tragedia estuvo el vuelo AM 2524 de la línea Aeroméxico, al perder el control casi al punto de desplomarse, generando pánico entre los pasajeros que viajaban de la Ciudad de México hacia Minatitlán Veracruz.

Un usuario de Facebook relató el terror que vivió durante la tarde de esté miércoles y que tras despegar comenzó a perder altura provocando que las azafatas terminarán en el piso y varios pasajeros sufrieran crisis nerviosas.

"Hoy sentí la peor experiencia en el vuelo AM 2524 Cdmx- Minatitlán Aeromexico, a mitad del vuelo se pierde el control, las azafatas volaron hasta el techo y cayeron al suelo, otras personas que iban a mi lado también volaron, los snaks cayeron entre nosotros, la vida me paso en segundos y por un instante creí que no la contaría", comentó Cesar Luna uno de los tripulantes.

Luego del incidente, el Capitán a cargo de la operación de la nave logró estabilizar el vuelo y pudo llegar a su destino sin mayor contratiempo, poniendo a salvo la vida de los pasajeros.

Por su parte el administrador del aeropuerto en Minatitlán, Víctor Ballinas Moelas declaró que fueron informados de la turbulencia que presentó el vuelo, pero no detalló más sobre el tema.

"Sí supimos que el vuelo tuvo turbulencias en ruta pero no cuento con el detalle", explicó el administrador de la terminal aérea.