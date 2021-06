A partir de julio, 22 pesos el kilo de tortilla en región de Acayucan

"Queremos que la ciudadanía sepa que no es un capricho sino una necesidad; respetamos demasiado el precio pero ya no nos alcanza, la harinera subió tres veces su costo durante este año, el gas sube, y ya no nos alcanza ni para pagar sueldos, todo lo anterior incluso a ha generado el despido de empleados y también el cierre de negocios porque no tenemos subsidios"

PUBLICIDAD

Pedimos a la población no nos castigue, al contrario que nos comprenda porque ni si quiera hemos tomado en cuenta otros gastos como renta, personal, agua, grafito, mantenimiento a las maquina, etcétera, señalaron los aproximadamente 50 agremiados representados por

Noticia Relacionada Xalapeños, en desacuerdo con el nuevo incremento en el precio de la tortilla

Estanislao Guillen de Jesús.

Al ser cuestionados sobre los precios que manejan las grandes cadenas comerciales, los comerciantes locales señalaron que no son su competencia..."porque se trata de una tortilla de mala calidad, para fortuna de nosotros".

PUBLICIDAD

Agregaron que en diciembre viene otro aumento a la materia prima por eso decidieron homologar el precio.

Dicho aumentó aplicará para los municipios de la zona tales como Acayucan, Oluta, Sayula de Alemán, Texistepec y Soconusco.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD