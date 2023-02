Buscaron fuera de Veracruz para brindarle a Melissa el privilegio de escuchar (+Video)

La falta de audiólogos en Veracruz llevó a la familia Gracia Riveroll a buscar hasta Tabasco una oportunidad para brindarle a la pequeña Melissa el privilegio de escuchar.

"Cuando ella nació no hubo ningún problema... empecé a notar que no se despertaba cuando nuestros perritos hacían ruido ella no se despertaba, no se asustaba, le comenté a su pediatria, me dijo que le iba a hacer el tamiz auditivo, cuando le hizo el primero no salió también, me dijeron que quizá era porque estaba pequeña", detalló Yanin Riveroll De la Cruz, madre de la pequeña Melissa.

Es así como a los 15 días le realizaron nuevamente el tamiz auditivo, resultando igual, por lo que el pediatra les recomendó acudir a Villahermosa, Tabasco, con un audiólogo ante la falta de este especialista en Coatzacoalcos.

"Su pediatra me dijo que aquí lamentablemente no había una ayuda para ella y que el lugar más cercano al que tenía que acudir es en Villahermosa... ahí le mandaron a hacer otros estudios que se llaman potenciales evocados, ahí el audiólogo detectó el problema", indicó Riveroll De la Cruz.

Es a partir de los seis meses cuando el audiólogo le confirmó un problema auditivo congénito en ambas partes, siendo a partir de ese momento que comenzó a usar los auxiliares auditivos.

"Cuando nos dijeron se nos vino el mundo encima, nos dijeron que necesitaba auxiliares auditivos y cuando nos dijeron los precios no sabíamos qué hacer, no sabíamos dónde conseguirlos y pues mis papás, los papás de mi esposo y nosotros, poco a poco juntamos el dinero para comprarle sus auxiliares auditivos", externó.

Hasta ahora Melissa lleva un año y medio con auxiliares auditivos, lo que le ha permitido empezar comunicarse y a decir sus primeras palabras, a la par, sus padres se capacitan para apoyarla a ser una persona funcional.

ES BUENO EL APOYO DE INTEGRA

Si bien la familia Gracia Riveroll obtuvo los aparatos auditivos al buscar un audiólogo fuera del estado y antes de la primera jornada de salud auditiva, reconocen que el apoyo de Integra AC a otras personas es importante.

"Me parece que es algo muy bonito, porque desconocemos mucho, hay gente que no ve como tal una discapacidad, entonces no le toman la importancia que realmente tiene... Muchos se comunican por señas, pero realmente la sociedad no sabe lo que son las señas, realmente es una forma de comunicarse a medias", destacó la madre de familia.







La pequeña Melissa tiene ahora una oportunidad para poder escuchar.