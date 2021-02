Se solventarán de nuevo las observaciones a la ASF: Nahle

A pesar de las 18 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hechas a la construcción de la Refinería de Dos Bocas, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, señaló que se logró un ahorro y que la dependencia no respondió las solventaciones hechas en su momento.

"Salió ligeramente más bajo, a final de cuentas tuvimos un ligero ahorro, si la auditoría pues está diciendo que había unas maquinarias que no eran, que no entendemos por qué definen eso, cuando se tiene que poner camiones, se tiene que poner maquinaria, hay cosas pues que no entendemos a los auditores y que se hace el reporte sin ver o sin tomar en cuenta la solventación, pero sobre todo que tuvimos ahorro, sobre todo es una", mencionó la titular de la Secretaría de Energía (Sener).

En su entrevista brindada al noticiero de Sergio Sarmiento, la titular de Sener comentó que aunque se presupuestaron cinco mil millones de dólares para unos estudios, al final se tuvo un ligero ahorro en la inversión que no fue tomado en cuenta por la ASF.

"Ya no contestaron y emitieron el reporte inmediato pues con muchísimas fallas, con muchísimas fallas, mira la preparación del sitio son 600 hectáreas que se prepararon en nueve meses, un trabajo arduo de despalme, de desmonte, de relleno, se hizo un dragado, vino la draga más grande del mundo, se hizo compactación, fueron muchísima maquinaria, muchísimos camiones todo se tiene en bitácora, todos se les entregó", explicó Rocío Nahle.

La funcionaria federal indicó que a pesar de estas observaciones volverán a responder a la ASF para descartar inconsistencias administrativas o presuntos daños patrimoniales respecto de la obra que se realiza en Dos Bocas.

"Yo no sé si haya dolo, pero lo que sí puedo decir es que hay una ignorancia del tema, yo no sé quien emitió esto... estaremos también pues dando un reporte y contestando puntualmente a la Auditoría para que vuelva y regrese a Dos Bocas y papeles en mano y el sitio y con empresas haga una puntual auditoría ... nos costó menos de cinco mil millones, entonces cuáles inconsistencias... estamos cuidando mucho esta obra como debe de ser en transparencia y en ejecución sobre todo en eso", puntualizó la secretaria de Energía.