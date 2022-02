Pemex toma medidas más estrictas para combatir la corrupción

ASUNTO SE EMITEN INSTRUCCIONES PARA

SU URGENTE OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO

Reza el oficio, "hago referencia en el apartado de antecedentes por medio del cual en el área de quejas denuncias e investigaciones de la delegación de Pemex Transformación Industrial de la unidad de responsabilidades de Petróleos Mexicanos y sus de su conocimiento que con fundamento en el numeral 23 fracción 2 del artículo 387 del reglamento interior de la secretaría de función pública.

Lo anterior, derivado de que aseveración de la autoridad investigadora, se detectó que en esa refinería a su cargo se permite que trabajadores paguen una cuota o dádiva para no asistir a laborar, para ausentarse del centro de trabajo, en horario laboral para no realizar el trabajo que está obligado a realizar con motivo de su categoría para no realizar sus guardias y para el pago de tiempo extra e insalubre entre otras cosas.

Por ello, se instruye "con carácter de Urgente que en esa gerencia de refinería de Minatitlán", se emitan las directrices que sean necesarias para combatir las conductas que han sido descritas con antelación, implementando las medidas que permitan reforzar los principios éticos, conductas apegadas a la integridad y sobretodo "CERO TOLERANCIA ACTOS DE CORRUPCIÓN" por parte de los servidores que prestan sus servicios en dicho centro de trabajo

Sigue diciendo el oficio del subdirector José Manuel Rocha Vallejo, "No se omite señalar que el desconocimiento de la aplicación de la ley y su normativa no exime de la responsabilidad que por acción u omisión podría recaer en alguna conducta en el desarrollo de las funciones y qué la podrían constituir una falta administrativa grave, por lo que deberá cualquier servidor público de la refinería de Minatitlán, abstenerse de realizarlas mediante cualquier acto.

Por último, es necesario enviar las evidencias de la implementación de las medidas conducentes y la difusión respectiva con relación al tema por lo que, las mismas deberán ser emitidas a la Sub gerencia técnica del soporte y normalización operativa a cargo de la Licenciada Liliana Sánchez Rendón a la brevedad