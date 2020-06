´Nueva normalidad´ con desfase de 2 semanas en Veracruz: Cuitláhuac

Veracruz está dos semanas desfasado del calendario nacional en cuanto a la curva de casos críticos de Coronavirus, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien aclaro que esto se debe a que en el inicio de la pandemia se registraron pocos pacientes positivos.

"Tenemos que estar constantemente analizando ambas gráficas y controlando la situación para que podamos garantizar la atención a la salud, eso es lo principal; y entonces, con base en eso ir viendo cuál es la fecha más idónea para iniciar el retorno a la ´nueva normalidad´, en Veracruz se desfasó dos semanas con respecto a lo nacional porque aquí hubo control muy efectivo de los contagios al inicio", expresó García Jiménez.

HAY POCA MINERÍA

Lo anterior fue declarado la noche del miércoles en el programa 'A Ocho Columnas', que, de manera virtual, realizó Radio Televisión de Veracruz (RTV); ahí el ejecutivo estatal fue enfático al señalar que en la entidad la minería no es una de las actividades que se reanudarán, más que en el municipio de Tuxpan.

"Veracruz lo que tiene es construcción, entonces tienes que considerar la movilidad que te causa abrir en el estado esas actividades, a mí me pueden decir: ´se va a abrir la minería al 100%´, no tenemos problema, pero hay poca minería y la minería, por cierto, que afectaba el medio ambiente, nosotros la determinamos que se tiene que cerrar, no va a reactivarse ni ahora ni nunca; hay minería en Pánuco, hay minería en otros lugares, que están cumpliendo la normatividad, pero es mínima en Veracruz, ¿qué sí tenemos? Hay construcción", especificó.

ANÁLISIS DE GRÁFICAS ES PERMANENTE

García Jiménez explicó que uno de los indicadores corresponde a los casos acumulados desde el inicio de la pandemia a la fecha y otra a la intensidad de contagios, misma que se elevaría rápidamente para luego descender, por lo que el análisis de estas gráficas es permanente.

"Si nosotros basamos las dos curvas epidemiológicas que se manejan para tomar decisiones, desde que inició, vemos varias semanas casi totalmente plano... Las dos con las cuales se utilizan las determinaciones del regreso, en qué momento regresar las actividades, en qué momento ´apretar´ las restricciones es la curva que suma los casos que van dándose día con día (los casos positivos)", mencionó el gobernador de Veracruz.

Hasta el miércoles la entidad acumuló 4 mil 637 casos positivos, de los cuales 2 mil 297 son recuperados, mil 400 están en vigilancia y 663 activos, mientras que 667 corresponden a defunciones.