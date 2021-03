¡Libertad para Andrea!, Lorena Jara no descansará hasta obtener justicia

Andrea "N", puede ser un caso de ´feminicidio en vida´, privarla de su libertad; es como sepultarla en vida entre los gruesos muros del Cereso en Coatzacoalcos.

En la víspera del 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el "Día Internacional de la Mujer", su mamá, Lorena Jara Fonseca, alza la voz, "clama inocencia y pide justicia para "Andrea N".

"Tenemos las pruebas de su inocencia -asegura-, se está cometiendo la injusticia más grande del mundo con mi hija, es un caso más, una estadística más, de los errores que comete el poder judicial, de los errores que comete la fiscalía por querer solucionar un casco un caso al vapor"

Toda esta injustica, "por querer encontrar culpables, así rapidito, para justificar sus puestos, porque en el fondo se empeña en seguir una sola línea de investigación con esos testigos faltos de credibilidad, a lo mejor son unos malandrines, estoy segura que se trata de personas ignorantes necesitados de dinero, porque definitivamente fueron pagados personas que no tienen valores, persona sin escrúpulo.

Ellos si están violando la ley, yo creo que no saben en el problema que se están metiendo a declarar en falsedad".

"Hoy (ayer) vengo llegando de visitar a mi hija en el Cereso, mi hija tiene 3 meses en el Cereso por culpa de personas que sólo quieren saciar ese sentimiento de odio de rencor de venganza de coraje mal enfocado", dice Lorena jara

SOLIDARIDAD

Abunda, sé que la familia Alpuche, tiene un dolor muy grande, que nunca se les va a quitar el haber perdido a su hija, lo siento mucho, lo siento mucho porque yo conocí muy de cerca Silvia, la hermana de Andrea.

Repruebo, ese acto tan tremendo, tan terrible que cometieron contra ella, ruego a Dios todos los días, así como ruego por la libertad de mi hija, como ruego que se esclarezcan estos hechos como ruego que pronto se haga Justicia con el caso de mi hija. Ruego porque se haga justicia por Silvia Jazmín que se encuentren al culpable o los culpables pero que no estén agarrando "chivos expiatorios "que de verdad las autoridades se dediquen hacer su trabajo como honestidad, con responsabilidad que se den cuenta que están afectando la vida de una joven que quizás la están exponiendo sí con sus mentiras.

NO VOY A PARAR

Quiero que sepan, "que no voy a parar, no voy a parar, hasta liberara mi hija porque es inocente, tenemos las pruebas científicas, mi hija no estaba en el lugar, ella estaba en otro lugar con personas honorables, que pueden dar buen testimonio, un testimonio real y honesto,

Aún si las leyes, por el sistema o los que se aplican las leyes fallan en su veredicto, fallan en su forma de juzgar, fallan por error involuntario, por mala información que les llegue o porque allá los van a coaccionar a la hora de juzgar, no voy a parar, no voy a parar, voy a llegar hasta donde tenga que llegar y lograr la libertad de Andrea".

"Andrea es una chica, con muchos sueños, muchos proyectos algunos, ya los ha llevado a cabo y otros todavía los está realizando por ahorita los tuvo que interrumpir, personas la intencionadas la involucraran en un caso en el que no tiene ninguna relación, es en el homicidio de su mejor amiga Silvia Jazmín": Lorena Jara.