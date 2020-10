Impulsa Coatzacoalcos microcréditos en los 25 municipios de la Región Olmeca

El Consejo de Economía Regional Olmeca otorgará microcréditos de 10 mil pesos en los 25 municipios que lo conforman, siendo la Ventanilla Única de Atención del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), donde se recibirán estas solicitudes, plazo que finaliza el próximo fin de semana, que puede ser aprovechado por comerciantes informales o semifijos.

"Cuando hablamos de proyecto de negocios no es para que hablemos de un informe de algo que quieran crear, son para empresas que ya estén trabajando... no es para emprendedores, que quede claro eso, no es para quienes quieran crear, sino para algo que ya está operando", explicó Fernando Cerda Cortázar, secretario de Desarrollo Económico de Coatzacoalcos.

Será hasta el viernes de la próxima semana cuando finalice el plazo para solicitar los microcréditos, por lo cual se debe acudir a la Ventanilla Única del CIIT, ubicada dentro del Anexo del Palacio de Coatzacoalcos, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas, pues ofrecen el apoyo para redactar la solicitud.

"La ventaja es que no está dirigido únicamente a los empresarios formales... queremos apoyar a los microempresarios... como las personas que venden dulces, raspados, que 10 mil pesos significan mucho para ellos... Este consejo de economía tiene como una de sus funciones generar beneficios y apoyos a los 25 municipios que forman parte de esta región, el Gobierno del Estado lanzó un programa de 200 microcréditos para cada una de las 10 regiones, microcréditos de 10 mil pesos, estamos hablando de 20 millones de pesos para la Región Olmeca que se van a distribuir", externó el funcionario.

Cerda Cortázar aclaró que estos apoyos no son para emprendedores, sino para micro, pequeños y medianos empresarios con negocios en funciones, incluso para quienes venden comida desde casa, por lo que se destinarán 200 microcréditos entre los 25 municipios que componen la región.

"El Programa de Financiamiento para Veracruz por la contingencia de Covid-19 tiene como objeto contribuir a las microempresas ante las crisis económicas derivadas de la emergencia sanitaria ocasionada por este virus, tanto para salvaguardar su actividad económica como para salvar los empleos que genera...No es para emprendedores, no es para algo que yo quiera crear, es para algo que ya está operando, aquí les podemos ayudar a redactarlo", puntualizó Fernando Cerda.

Requisitos

Solicitud de crédito

Copia de la credencial de elector

Comprobante de domicilio con vigencia de tres meses

Carátula del estado de cuenta y/o número de celular

Proyecto de negocio en funciones

Lista de empleados

Comprobante de la última compra de insumos

Fotos de la fachada interior y exterior

Firma de un aviso de privacidad

Carta de protesta

Copia de la credencial de elector de un aval.