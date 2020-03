Despidos de petroleros 'destapan' conflicto Pemex - Sener

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas asegura que las diferencias entre Rocío Nahle Secretaria de Energía y Octavio Oropeza, Director de Pemex les está afectando.

Integrantes de la UNTYPP bloquearon la avenida Universidad en Coatzacoalcos,exigen la reintalación inmediata de los trabajadores dados de baja.

En su octavo día de plantón frente al Edificio de Pemex Petroquímica (PPQ), alrededor de cien trabajadores agremiados a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYYP), cerraron ambos sentidos de la avenida Universidad Veracruzana, ya que no hay avances en torno a los 50 despidos injustificados; la instrucción es que ahora se ventilarán en la Ciudad de México.

Fue alrededor de las 16:30 horas cuando dos grupos de petroleros cerraron los tramos ubicados entre Cristóbal Colón y Jacarandas a manera de protesta, pues aunque la instrucción de la secretaria de Energía y presidenta del Consejo de Administración de Pemex, Rocío Nahle García, fue la de revisar cada caso, la instrucción del director general fue otra.

.

Y es que precisamente el pasado viernes, a su llegada a Coatzacoalcos, Nahle García instruyó a la Gerencia de Relaciones Laborales y al Área de Auditoría, revisar cada caso a través de una mesa de diálogo con 18 de los despedidos tanto de PPQ como de los Complejos Pajaritos, Morelos y Cangrejera, pero a partir del lunes los despedidos confirmaron que si bien continúan en el registro de Pemex, tienen suspendidos su derechos laborales, algo contrario a las instrucciones de la secretaria de Energía.

Pablo López Figueroa, secretario general de la UNTYPP en el país

"Se pasaron por alto lo que ella dijo que acordaron o bien, es tan fuerte la fricción que hay entre la secretaria de Energía y el director de Petróleos Mexicanos (Octavio Romero), que el director pudo haber dado una contraorden, entonces no tiene nada que hacer la secretaria de Energía... no me permitieron entrar a la negociación", recriminó López Figueroa.

Los manifestantes se movieron a las 18:04 horas hacia la entrada del Edificio de PPQ ubicada en Jacarandas, donde señalaron que continuarán con el plantón hasta en tanto no se reinstalen a los 50 despedidos, además de exigir la destitución de Octavio Romero Oropeza de la Dirección General de Pemex, así como de otras áreas, pues acusan que dirigen sin experiencia y sin cédulas profesionales, pasando por alto el estatuto orgánico y al Consejo de Administración.