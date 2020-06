Coronavirus frenó reposición de plazas en Pemex; urge cubrir vacantes

La pandemia por Covid-19 agudizó la falta reposición de plazas en Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que el personal que se quedó labora hasta por jornadas de 24 por 24 horas, pues muchos están bajo resguardo domiciliario, lo que hace urgente cubrir las vacantes con transitorios para evitar accidentes de trabajo.

"El principal problema es que el cansancio de te hace cometer errores... esto es un problema que existe desde que se hicieron los cambios estructurales... hay que entender que hay un enorme problema económico en todo el país, no sólo en Pemex, entendemos que esto (el Coronavirus) requirió recursos extras, pero no es a costa de los trabajadores, sale más caro que no nos sustituyan a la gente", indicó Silvia Ramos Luna, secretaria general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP).

Es preciso señalar que desde el pasado 14 de abril la Subdirección de Capital Humano de Pemex envió un oficio al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), para notificar que no se cubrirán ni ausencias ni vacantes en todos los centros laborales derivado de la contingencia por el Coronavirus.

En el documento foliado como DCAS-SCH-239-2020 firmado por Franco O. Veites Palavicini Pesquera, subdirector de Capital Humano, se indica que no se cubrirán las ausencias del personal que por motivos de la contingencia por Covid-19 se encuentren bajo permiso amparados en la cláusula 43 o laborando a domicilio, ni las vacantes cuando se trate de lapsos menores a cinco días de personal de jornada diurna 0 ni en procesos administrativos, por lo que se relevarán siempre y cuando se justifique la necesidad de sustitución, situación que la UNTYPP ya reveló como urgente.

"Hay una disposición administrativa que niega esa cobertura, eso es lo que estamos pidiendo (que permitan contratar transitorios)... hay plazas en otros lados que no se cubren... hay gente transitoria que puede entrar a cubrir, pero no cubren porque hay restricciones de años anteriores en las que no se pueden cubrir ausencias temporales y la semana pasada nos llegó la instrucción de que no se puede cubrir la jornada cero", mencionó Ramos Luna.

Tanto las jubilaciones, incapacidades médicas u otras ausencias, provocaron que empleados que trabajen jornadas de 12 horas diarias y en casos más críticos de 24 horas, sin tener descansos contractuales.

"Las guardias son de cuatro compañeros, se va uno de vacaciones o incapacidad, entonces quedan tres y trabajan 12 por 12, si se va a otro comienzan a trabajar 24 por 24 horas... ése es ahorita el problema fuerte, que no sólo es de los transitorios, ni por la pandemia, desde el año pasado tenemos gente trabajando así, la primer semana la puedes tolerar, pero ya la segunda y la tercera se vuelve mortal", puntualizó Silvia Ramos.