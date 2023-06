¿Tu pareja no te presenta con amistades o familia?

Tienes meses saliendo con tu pareja o ya has tenido varios encuentros casuales, pero no te presenta ante la sociedad. Te hace creer que tienen algo en serio, pero te oculta de las redes sociales, te presenta como una amistad y no te incluye en aspectos importantes de su vida. Pues, déjame decirte que está ejerciendo sobre ti el Stashing.

¿Qué es el stashing, también llamado pocketing?

Es un tipo de maltrato psicológico o castigo social en el que una persona ejerce el ocultamiento de su pareja en sociedad o niega todo rastro de su existencia tanto en redes sociales, como en la familia, amistades y entorno social.

¿Qué actitudes contempla?

No te toma de las manos en público, ni te besa en frente de otros.

No te presenta en sociedad o no te presenta como su pareja sino bajo otros calificativos.

Mantiene la puerta abierta a otras relaciones o candidatos.

Ejerce sobre ti la constante comparación y crítica.

No te muestra en redes sociales.

Evita salir contigo en lugares concurridos en los que pueda conseguirse con amistades o conocidos.

¿Por qué lo hace?

A veces se oculta la pareja por diferentes motivos: miedos, inseguridades, por motivos culturales, etc.

También puede deberse a que esa persona no tome tan en serio la relación o aún no se haya decidido en formalizarlo hasta tener la seguridad de que funciona verdaderamente. Incluso, también puede esconderse un motivo de vergüenza al considerar esa relación como algo prohibido o no aceptado moralmente.

En todo caso, ¡cuidado! Porque detrás de esto se esconde un tipo de bullying entre amantes que potencialmente te traerá consecuencias negativas a tu autoestima y valoración personal. ¡No lo permitas!

En nuestra próxima entrega te compartimos estrategias para enfrentar este tipo de situaciones.