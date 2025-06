¿No hablas en grupos de WhatsApp? Esto significa según la psicología

No hay duda de que WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, y en México es la preferida. La app ha revolucionado la forma de comunicación, en donde actualmente en cuestión de segundos puedes enviar un mensaje, llamar o hacer videollamadas a cualquier persona.

Una de las herramientas más utilizadas dentro de la app son los chats grupales, en donde puedes ser agregado por prácticamente cualquier persona de tu entorno, sin embargo la cantidad de mensajes pueden ser excesivos para algunos, por lo que prefieren mantenerse al margen, y esto significa según la psicología.

Características de las personas que no hablan en grupos de WhatsApp

De acuerdo con los expertos, no hay una forma correcta para comportarse en los chats de grupos de WhatsApp, sin embargo hay algunas actitudes que se toman en cuenta, según la psicología como múltiples factores como:

Personalidad Responsabilidades de cada uno Tiempo disponible Entre otros

Cabe mencionar que la falta de respuesta no debe tomarse como algo personal, ya que el mundo digital refleja nuestra diversidad como personas, de los valores, gustos y formas de presentarse. En este sentido, no responder, puede tomarse como una forma legítima de autocuidado.

Y es que hay personas que no se sienten cómodas expresándose en espacios digitales, por lo que es una forma de poner límites sanos, entre todos los miembros del grupo. Sin embargo la falta de respuesta puede afectar emocionalmente a las persona.

Por lo que los expertos recomiendan primero entender que si alguien no contesta en un grupo de WhatsApp no es un ataque personal, ni un gesto de desprecio, simplemente es no tomárselo personal, por lo que es importante mantener una comunicación activa.