'TenarisTamsa nos impulsa a crecer'; trabajadores acuden a 'Taller Industrial Global'

Orgullo, satisfacción, alegría, agradecimiento y una desbordante motivación son algunas de las emociones que reflejan los especialistas de TenarisTamsa, Francisco Ramírez Sánchez, Tomás Sosa Hernández, Mario Ángel Zárate Cabrera y Pedro Alejandro Hernández Camacho, quienes recientemente regresaron de BayCity, Texas, en donde estuvieron 7 días para participar en el primer Taller Industrial Global organizado por Tenaris donde los veracruzanos intercambiaron experiencias y conocimientos con 58 colegas de Argentina, Estados Unidos, Rumanía, Colombia, Italia y por supuesto México, donde el grupo industrial cuenta con plantas.





Ocho elementos, de los más destacados en su área, tuvieron la oportunidad de participar en este viaje que, sin duda, dejó una huella imborrable en ellos y sus familias, y eso es evidente en los cuatro entrevistados, pues al recordar la experiencia vivida sus rostros se iluminan, su sonrisa expresa la satisfacción de haber dado lo mejor de ellos y sus ojos se inundan al narrar cada episodio que les dejó conocimiento, compañerismo, compromiso, superación, trabajo en equipo y sobre todo, amigos en todo el mundo, que cultivan desde entonces a través de las redes sociales.

Francisco, el de mayor antigüedad y experiencia, con 27 años de trabajar en TenarisTamsa, resaltó el orgullo que también sintió su esposa al enterarse de la noticia de que viajaría a BayCity, Texas en este grupo de excelencia.

“Creo que mi esposa estaba más emocionada que yo cuando le platiqué que iba a ir a Estados Unidos, ella no fue pero, estaba mucho muy feliz y orgullosa de mí”, dijo con un brillo en sus ojos que iluminó su rostro.

Agregó que lo más enriquecedor fue poder convivir y compartir momentos inolvidables con personas de otros países.









“Conocimos mucha gente de otros países y, lo más importante, nos dimos cuenta de que ellos también tienen los mismos problemas que nosotros, intercambiamos nuestra experiencia y propusimos nuestras soluciones y llegamos a obtener una información muy valiosa para todos, tuvimos la oportunidad de compartir nuestra experiencia y, ellos a su vez, comunicarnos sus problemáticas y sus soluciones, fue algo muy motivante para todos”, destacó.

Dijo que con tantos años en la empresa sus compañeros de trabajo se han convertido en su familia.

“Prácticamente todos nuestros compañeros ya somos de la familia, se puede decir, aquí tenemos compadres, comadres, convivimos muchas horas y también nuestras familias”, aseguró.

Una experiencia inolvidable

Tomás Sosa, Técnico en mantenimiento y con 22 años en la empresa, es el segundo de más antigüedad, y éste es su primer viaje al extranjero.

“Este viaje para mí fue muy motivador, igual que para mis hijos pues es motivo de orgullo y de motivación porque saben que me esfuerzo y que dedico todo mi empeño para ello mientras estoy en la empresa. Ellos están orgullosos y siguen mi ejemplo, porque saben que todo esfuerzo tiene su recompensa, como yo las he tenido aquí en la empresa, a nivel personal y a nivel económico. Mi mayor orgullo son mis hijos, mi esposa y mi trabajo”, afirmó.

Durante la semana de estadía en el vecino país, se sintieron como en casa pues los anfitriones no escatimaron en atenciones y detalles con lo que hicieron de éste, un viaje inolvidable para todos.

“Como nos comentaron antes de partir, este viaje era para intercambiar conocimientos pero también motivacional, parte de ello fue el partido de béisbol al que nos llevaron en el estadio de ‘Minute Maid’ donde jugaron ‘Astros’ contra ‘Ángeles de Anaheim’, la verdad un estadio impresionante, climatizado y el trato que nos dieron allá excepcional, el partido que fui a ver no lo volveré a ver nunca en mi vida y lo disfruté bastante”, detalló.

Con la emoción a punto de desbordarse en sus miradas ambos trabajadores agradecieron a su empresa por esta experiencia, donde además de aprender trajeron recuerdos imborrables en su corazón.

Pero no sólo ellos recibieron esta oportunidad, también los más nuevos, las jóvenes promesas que han destacado por su dedicación y empeño fueron elegidos para viajar a Estados Unidos, en lo que fue su primer viaje representando a México.

Su desempeño fue recompensado

Mario Ángel Zárate Cabrera, supervisor mecánico hidráulico, uno de los más jóvenes pues cuenta con 4 años de laborar en TenarisTamsa, no esperaba ser elegido para participar en este viaje, sin embargo su jefe inmediato le dijo que preparara sus maletas.

“Es una experiencia bastante satisfactoria, muy impresionante cómo realizó la empresa toda la logística, toda la programación y organización de lo que fue el taller y me llevo la gran satisfacción de intercambiar conocimientos con los demás trabajadores de las plantas de Tenaris”, confirmó.

Pero esta satisfacción de Mario también fue extensiva para sus padres, quienes con mucha emoción y cariño fueron a despedirlo al aeropuerto y también a recibirlo a su regreso de este viaje que para él fue increíblemente motivador.

“Me siento muy agradecido con la empresa por darme esta oportunidad y muy motivado por haber sido elegido por mi desempeño y entre las muchas cosas que aprendí también conocí las nuevas tecnologías que se aplican en otras plantas como en Brasil, Italia, Rumania y Estados Unidos”, compartió.

Añadió que regresó con muchas ganas de participar, de enseñar a sus colegas y a su grupo de trabajo todos esos conocimientos que adquirió y aconseja a sus compañeros ser mejores cada día en su trabajo, pues tiene su recompensa.

Pedro, un ejemplo de perseverancia

El mismo sentimiento motivador que siente Mario embarga a Pedro Alejandro Hernández Camacho, tecnólogo, con apenas dos años de desempeñarse dentro de TenarisTamsa, él es el ejemplo de perseverancia y de “echarle muchas ganas” a lo que hace, como él mismo lo señala.

“Desde que entré a la empresa me he enfocado en echarle muchas ganas, sobre todo porque tengo dos hijos adolescentes detrás de mí y hay que demostrarles que con esfuerzo todo se puede, pues yo me casé muy joven, y siempre me dediqué a estudiar y trabajar al mismo tiempo para salir adelante”, resaltó.

Por ello, desde su primer día en la empresa, cuando ingresó como obrero y supo de la capacitación constante que brinda la empresa, a través, de su universidad corporativa TenarisUniversity, dividió su tiempo en jornadas de trabajo y de estudio, logrando escalar varios niveles y alcanzar un importante crecimiento laboral, por lo que apenas cuenta con nueve meses en su puesto.

“Yo tomaba todos los cursos que había, sí trabajaba de noche agarraba un curso por la mañana y el poco tiempo que me quedaba disponible era para dormir un rato y sí trabajaba por la mañana agarraba un curso por la tarde, siempre con el afán de crecer y de darles este ejemplo a mis hijos, que es lo esencial para mí y pues, si lo reconoce la empresa, mucho mejor, yo muy feliz”, confesó.

Todo lo imaginado por Pedro fue superado por lo que vivió en esta, que se convirtió en una experiencia increíble, que jamás soñó.

“Mis expectativas quedaron por las nubes, fue algo genial lo que vivimos en el workshop. La gente de allá en recursos humanos, se esforzó mucho por tratarnos bien, estoy muy agradecido con todos ellos porque nunca pensé que nos atendieran de esa manera, todo lo que necesitamos no los proporcionaron”, dijo.

Convencido de que éste resultado en su trabajo es fruto de su empeño, perseverancia y dedicación aseguró que el éxito está dentro de cada quien.

“Creo que la superación está en uno siempre hay que buscar la superación y estando en esta gran empresa creo que el imposible no existe, sólo hay que echarle ganas”, concluyó.