Quitan prisión domiciliaria a ex fiscal de Veracruz

El exfiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, ya podrá hablar ante medios de comunicación y andar libremente por el Distrito Judicial de Xalapa, aunque su proceso por el delito de desaparición forzada en su modalidad de ocultamiento continúa.





Este miércoles un juez de control le quitó la prisión domiciliaria que le impedía estos privilegios. El exfuncionario y actual asesor del exgobernador, Javier Duarte, recibió el cambio de medida acular a libertad condicional.

El Juez Décimo Quinto de Distrito, Samuel Rene Cruz Torres, solicitó levantar la medida cautelar de dos años de arraigo domiciliario interpuesta hace unas días por la jueza Mónica Segovia.

"Tarde pero seguro, la justicia federal no falla", señaló en tono irónico al salir de los juzgados de Pacho Viejo.

Explicó que fue ante el Tribunal Colegiado como se obtuvo la modificación de la medida, por lo que ahora podrá enfrentar su proceso en completa libertad.

No obstante, añadió que buscará la absolución absoluta del proceso que se le sigue por desaparición forzada de personas; advirtiendo que actuará en contra de aquellos exfuncionarios que participaron en lo que llamó una "injusticia" en su contra.

Aseveró que quienes lo acusaron sin fundamentos deberán de asumir las consecuencias de sus actos, en alusión al fiscal separado del cargo, Jorge Winckler y sus colaboradores.

"Soy hombre de leyes, fui abogado Estado, y por ética, por honor y el de mi familia no permitiré que esto pase como un mal accidente, aquí hay responsables y tienen que enfrentar las consecuencias. El encierro no fue algo negativo, viví once meses en la cárcel y cinco en mi domicilio pero aprendí a distinguir lo más importante".

Insistió, en que mediante la vía penal buscará que se castigue a aquellos que afectaron su integridad entre ellos, exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) que durante los últimos años, r sirvió para cumplir "caprichos" a través de Jorge Winckler Ortiz.

Finalmente negó que el cambio de medida cautelar se deba "acuerdos" con la justicia federal, pues aseguró, que su cuerpos de abogados tardaron cerca de 15 meses para conseguir un amparo.