Ríos Uribe garantiza neutralidad y coordinación como Presidente del Congreso: Gómez Cazarín

Tras elegirse al diputado cordobés Rubén Ríos Uribe como nuevo Presidente del H. Congreso del Estado para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, elogió esta decisión y apuntó que se seguirá trabajando de manera coordinada y neutral en los asuntos legislativos que más interesan al pueblo veracruzano.





En relación con lo anterior, el legislador destacó los resultados de su homólogo José Manuel Pozos Castro, “con quien guardo una relación extraordinaria, somos amigos y compañeros en la Cuarta Transformación de Veracruz”.

Gómez Cazarín reconoció el gran trabajo parlamentario del diputado tuxpeño, quien demostró en todo el primer año que recién termina su vocación de servicio y cariño por la entidad, representando dignamente al Poder Legislativo en este tiempo.

“Con José Manuel Pozos, sacamos adelante diversos temas importantes durante estos meses, fue un protagonista al construir diversos acuerdos entre las fuerzas políticas del Congreso, siempre mediando la pluralidad y el debate de opiniones”.

Por tal motivo -expresó-, con Ríos Uribe habrá secuencia en el proyecto y la agenda legislativa para el próximo Segundo Año, “tenemos la convicción de mantener la misma línea: responder la confianza de la ciudadanía a través de los hechos y acciones firmes”.

Resaltó que el diputado del Distrito XIX (Córdoba) ha probado su compromiso y disposición por establecer un cambio verdadero en la forma de hacer política dentro de Veracruz.

“Es un compañero que tiene los ideales de la izquierda muy claros: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Sabemos que desempeñará una gran actuación al frente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado”, aseguró el Coordinador de las y los Diputados de MORENA.

En Sesión Extraordinaria, el Pleno de la LXV Legislatura designó con 23 votos al diputado de MORENA Rubén Ríos Uribe, como nuevo Presidente de la Mesa Directiva; además, a Brianda Kristel Hernández Topete como vicepresidenta y ratificó a Jorge Moreno Salinas en la secretaría; todos ellos fungirán en dichos cargos del 5 de noviembre de 2019 al 4 de noviembre de 2020, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo.