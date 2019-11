Cuervos y Banquea2 chocarán en voleibol Mixto Satelta

Con el duelo entre los sextetos Cuervos y Banquea2 de la Segunda Fuerza B, proseguirá hoy la actividad en la Liga de Voleibol Mixto Satelta, que desahogará la jornada 16 de la campaña Otoño-Invierno.





El encuentro que luce emotivo, está programado para las 20:00 horas en la cancha Dos de la Unidad Deportiva “Satelta”.

En otros encuentros, en la cancha Uno, el jueves a las 20:00 horas Nutrimss será rival de Scorpion´s.

LOS JUEGOS: Cancha “Satelta” Uno.- Jueves.- 20:00 Hrs., Nutrimss vs Scorpion´s y 21:00 Hrs., Rinos vs Danzub. Viernes.- 20:00 Hrs., Balam vs Amigos; 20:00 Hrs., Senshi vs Exmol y 22:0 Hrs., Rancho Femenil vs Rancho Varonil.

Cancha “Satelta” Dos.- Hoy.- 20:00 Hrs., Cuervos vs Banquea2. Jueves.- 20:00 Hrs., Canguros vs Fovissste y 21:00 Hrs., Quirolivol vs Perezosos. Viernes.- 20:00 Hrs., Jaguares vs X-Men; 21:00 Hrs., HC Sinergia vs Guerreros.