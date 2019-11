Aumenta extorsión y cobro de piso, reporta IP de Veracruz

El presidente de Coparmex Xalapa, Luis Sánchez Ávila, aseveró que hay un incremento de casos de extorsión o "cobro de piso", pues aunque las cifras oficiales mencionan que van a la baja, la realidad es otra.





"No se puede decir que se haya acabado, siguen los derechos de piso, siguen las extorsiones no se ha podido frenar pero no es algo que se frene de un día para otro", dijo.

Consideró que para ello debe haber comunicación estrecha entre las autoridades de Seguridad Pública, gobierno estatal, sociedad y empresarios.

Añadió que el problema está relacionado con que no hay cifras reales y mientras la sociedad y empresarios no se acostumbren a denunciar todos los delitos, no se podrá contar con información fidedigna.

"Pero de que está pasando está pasando, el problema es que no tenemos un dato exacto de cuántos de cada delito. La cifra oficial normalmente es un bajo porcentaje de la realidad", abundó.









Reconoció que muchas de las víctimas que pueden ser ciudadanos, empresarios o académicos no denuncian por miedo y señaló que es un problema que afecta a todos los sectores de la sociedad.

Refirió que aunque hay protocolos y acciones de la Secretaría de Seguridad Pública a la fecha han sido insuficientes y aunque los índices en sus cifras oficiales los delitos van a la baja, la realidad es otra.

"Yo creo que a nivel nacional ha aumentado y a nivel estatal también, es un dinamismo nacional que va arrastrando a todos los estados y desgraciadamente tienen que buscar una solución", abundó.