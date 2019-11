Policía Municipal de Las Minas, sin patrullas y solo con 12 elementos

El alcalde del municipio de Las Minas, Melquíades Alarcón Caro, reveló que su Policía Municipal está conformada por apenas 12 elementos que ganan cinco mil pesos mensuales y sin patrullas para trabajar.





"Ahorita no nos han hecho ningún llamado (para incrementar la Policía Municipal) y aunque quisiéramos tener más el recurso no nos lo permite; un policía no va a trabajar de gratis pero yo creo que estaremos viendo el tema con el secretario de Seguridad Pública y ver cómo podemos darles la preparación que se requiere", añadió.

Precisó que sus policías ganan apenas 2 mil 500 pesos quincenales y aunque se hizo un compromiso por parte del gobierno federal y estatal por incrementar su sueldo, ante el poco presupuesto del que disponen les es imposible.

"Tenemos Policía Municipal con 12 elementos, es un municipio pequeño que tiene tres mil habitantes", dijo, y consideró que requerirían por lo menos seis policías más para poder brindar un mejor servicio.

No obstante reveló que aunado a ello carecen de unidades para trabajar, por lo que aunque tuvieran 40 policías "si no tienen en qué trasladarse de nada serviría".

"Nos hacen falta patrullas, hemos estado gestionando a través de Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y hasta ahora no hemos tenido respuesta; esperemos que ellos mismos se den cuenta de lo necesario que es tener vehículos para poder movilizarse".

El edil calificó la situación de su territorio como tranquila pues la gente "se sabe conducir" lo que propicia un ambiente de tranquilidad.