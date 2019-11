Minimiza Cisneros acusaciones de presunto desvío de recursos

Luego de los señalamientos de diputados federales y locales en su contra, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, los llamó a dejar de lado los asuntos partidistas y gobernar y legislar para todos.





Reiteró que no lo mueve “la ambición ni los cargos” sino las convicciones, e invitó a revisar en el Registro Público de la Propiedad los inmuebles a su nombre.

“Yo en las cuestiones de partido no tengo opinión porque no estoy en el partido, lo que los diputados deberían hacer, algunos, es lo mismo, no tener opinión porque cuando uno es servidor público es servidor de todos los veracruzanos y no de un grupo político”, dijo.

Por ello enfatizó que cuando esté en el partido opinará al respecto, pero en este momento como funcionario estatal habla únicamente de las tareas del gobierno.

Sobre las denuncias que se interpondrían en su contra, respondió que “vivimos en un país libre” pero siempre que alguien denuncie tiene que aportar pruebas.

“En ese sentido estoy muy tranquilo, las denuncias es algo muy sencillo; en cuanto a las propiedades solo vamos al registro público de cualquier lugar, yo invito a cualquier persona, incluso al de Veracruz, que revise el estatus de nuestras propiedades y eso le va a dar la respuesta”, añadió.

En otro tema adelantó que se pondrá una pista de hielo en el parque Juárez en diciembre que será gratuita para todos los veracruzanos.

“La inauguración va a ser el primero de diciembre y va a estar hasta el 7 de enero, 38 días puesta ahí para todos los veracruzanos y visitantes que quieran participar en eso”, dijo.