CROM, cautelosa en Veracruz ante perspectiva de economía

El secretario general de la CROM en la zona, Enrique Hernández Olivares, comentó que al iniciar el periodo de revisiones salariales y contractuales con empresas de la zona, se tendrá cuidado de solicitar cosas que no sean exageradas para cuidar la fuente de trabajo.





Recordó que lamentablemente en el país se tiene una perspectiva de crecimiento en este año muy baja, de apenas 0.2 por ciento, y no hay un panorama alentador para el 2020, por lo que aunque los patrones deseen apoyar a mejorar la situación de los trabajadores no pueden ser muy generosos.

Indicó que en la zona, al igual que en el país, no hay inversión, por lo que los empresarios e industriales están siendo muy cautelosos en este tema, en tanto que las ventas de los diversos productos están bajas.

Mencionó que resultado de ello los trabajadores se han visto afectados, pues actualmente no hay tiempos extras, ya que no hay demanda de productos, pero al menos se ha conservado la planta laboral, ajustando cada compañía para que no haya despidos.

Hernández Olivares señaló que ante esa realidad, al iniciar el periodo de revisiones salariales y contractuales, la parte sindical no puede pedir grandes cifras, sino que se tienen que ajustar a cosas alcanzables con mucha honestidad y responsabilidad para que en las juntas que se tengan con los directores de las empresas se pueda llegar a un acuerdo para beneficio de ambas partes.









Comentó que en cada caso se hará el proyecto para enviarlo y cumplir con lo que mandata la Ley Federal del Trabajo.

El dirigente obrero refirió que las empresas con las que se comenzará a tener diálogos para revisiones son las de Schettino Hermanos y Cadillac Rubber.