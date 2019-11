Con revés a Cuenta Pública de 2018, combatimos la corrupción desde la raíz y cumplimos con el compromiso de no traicionar al pueblo: Mónica Robles

En un hecho histórico, el Grupo Legislativo de MORENA dio revés a la Cuenta Pública de 2018 presentada por el ORFIS, ante una serie de inconsistencias e irregularidades que no dan certeza que los entes fiscalizables hayan solventado los señalamientos de quebranto patrimonial de manera legal.



Al celebrarse el Séptimo Periodo de Sesiones Extraordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional, las y los legisladores de MORENA, se pronunciaron por un combate a la corrupción desde la raíz, por lo que el Dictamen por la no aprobación del Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2018, aprobado este jueves, vendrá a fortalecer a las instituciones y al Estado de Derecho.



En su participación, la legisladora Mónica Robles Bajaras sostuvo que el ente fiscalizable que presentó la documentación verídica para solventar las observaciones, no tendrá ningún problema, que se preocupen quienes a través de “moches” o compromisos pretendió solventar lo que no era solventable.



“En la Comisión de Vigilancia, se recibieron expedientes que se veían claramente que habían sido ‘hechizos’: todos con las mismas firmas, con las mismas fechas, lo que no sucede en la realidad. Que Acción Nacional no venga a decir que es un tema de legalidad, que violentamos las instituciones, al contrario lo que estamos haciendo desde MORENA, es fortalecer a las instituciones, fortalecer al Estado y sobre todo cumplir con el compromiso de no traicionar al pueblo y de combatir la corrupción desde la raíz”, enfatizó.



No entiendo la necedad, dijo, de no ir a fondo y revisar, cuando todas y todos sabemos que siempre hay malos manejos que resultan no verse reflejados en las Cuentas Públicas, esto no va a suceder con el aval de MORENA cuando menos.



Recordó que en la Legislatura pasada, en su último año, en 15 días la Comisión de Vigilancia solventó observaciones por más de 300 millones de pesos en la Cuenta Pública de 2017, sin que conste documentación ni en la Comisión ni en la Secretaría de Fiscalización, que respalde este acto.