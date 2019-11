Veracruz merece cuentas claras, transparencia y cero corrupción: Gómez Cazarín

El máximo compromiso que tenemos con las y los veracruzanos es garantizar el correcto uso y manejo de sus recursos; por lo tanto -ante la serie de inconsistencias y anomalías detectadas- en el Congreso del Estado rechazamos la Cuenta Pública 2018, afirmó el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín.



“Nuestro objetivo será siempre garantizar los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, regidos por el marco constitucional respaldamos el Dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia, que no aprueba la Cuenta Pública de los entes fiscalizables y por ende se rechazan los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo presentado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS)”, se pronunció el legislador.



De igual modo, el Coordinador del Grupo Legislativo de MORENA explicó que se ordenó al ORFIS que, en un plazo no mayor a 90 días naturales, realice una nueva valoración del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2018, así como presente los informes correspondientes.



“En la LXV Legislatura, tenemos muy clara la idea de transparentar el ejercicio administrativo, no solaparemos ningún posible acto de corrupción ni probables desviaciones presupuestarias; Veracruz merece cuentas claras, honestas y eficientes”, sostuvo Gómez Cazarín al finalizar el Séptimo Periodo de Sesiones Extraordinarias, donde el Pleno votó el Dictamen con Proyecto de Decreto citado.



El diputado reconoció a sus compañeros integrantes de la Comisión de Vigilancia, quienes fundaron y motivaron esta determinación apegada a derecho, “se razonó que el Congreso del Estado ostenta la competencia para revisar y fiscalizar, así como aprobar o no las Cuentas Públicas”.



Dio a conocer que, derivado de diversas reuniones de trabajo del cuerpo parlamentario, se advirtieron las anomalías e irregularidades del informe entregado por el anterior Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.



“Nos indican nuestros compañeros que observaron numerosas discrepancias entre las aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria presentada por los Entes Fiscalizables en relación con las observaciones y los montos solventados”, dijo el legislador, quien añadió que por este motivo no fue posible evaluar efectivamente los resultados de la gestión financiera.



Asimismo -agregó-, tampoco se pudo comprobar si se ajustaron a los criterios señalados en el presupuesto, ni verificar el cumplimiento de los objetivos en los programas de gobierno, “de ahí la necesidad de una nueva revisión exhaustiva”.



En este sentido, aseguró su confianza de que la nueva titular del Órgano, la maestra Delia González Cobos pueda instruir eficazmente el procedimiento de Fiscalización Superior en los términos y directrices establecidos por el Poder Legislativo.



“El Congreso del Estado, seguirá actuando conforme a derecho y a la justicia, anteponiendo el interés ciudadano por encima de intereses políticos o de grupos, así hemos decidido anteriores temas sensibles y de este modo continuaremos decidiendo porque en Veracruz se acabó la corrupción”, concluyó el Presidente de la Junta de Coordinación Política.