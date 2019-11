Continúa tala ilegal en faldas del Pico de Orizaba

Un total de 23 pinos han sido talados a la orilla del camino hacia el Pico de Orizaba, entre Texmalaquilla y La Pluma en el estado de Puebla, sin que ninguna autoridad haga nada, señaló el coordinador del proyecto Salvemos al Pico de Orizaba, Ricardo Rodríguez Deméneghi.

“La tala ha aumentado y la autoridad no ha hecho nada, así de sencillo, sin buscarle la cuadratura al círculo; la tala continúa y la autoridad no hace nada por lo que el llamado es urgente para que en todo el Parque Nacional se actúe, porque no estamos hablando de las orillas, de lo colindante con los ejidos… estamos hablando de puntos de tres mil 900 a cuatro mil metros de altura y del pino más emblemático que es el harwegii”, expuso.

Rodríguez Deméneghi destacó que no es necesario hacer alguna visita de supervisión y buscar entre cañadas y páramos, sino que están talando a la orilla del camino.

Mencionó que los ambientalistas se arriesgan a una bala perdida, a un ataque directo y a amenazas en forma directa, pero para la autoridad no existen ni al parecer tampoco los árboles talados.









Destacó que se ven declaraciones en donde se afirma que todo está completamente bien cuando lo que es ve es todo lo contrario.

Agregó que incluso hay quienes lo han llamado mentiroso por afirmar que en ese árbol de más de 400 años, el Viejo Guardián, se hacían rituales, cuando lo puede afirmar porque muchas veces transportó a gente que llegaba de otros lugares, entre ella sacerdotisas mayas, por llamarles así, y que de muchos rituales que llevaron a cabo en fechas simbólicos como el equinoccio o solsticio, en una sola ocasión le permitieron tomar fotos.

Comentó que la privacidad es porque le solicitaban respetar sus creencias y costumbres.

Agregó que en esas ceremonias ponían una especie de mantel blanco con la palabra PAX y tras enterarse de la tala del Viejo Guardián le expresaron su tristeza por lo ocurrido y le comentaron harían llegar ese mantel, en tanto que estas personas llevarían a cabo acciones de desagravio.

Indicó que independientemente de que haya quienes crean o no en que ese árbol era una deidad o simbolismo, el hecho es que se están talando árboles a la vista de todos en esa altura, mientras la población sufre ya los efectos del cambio climático.