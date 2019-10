Concurso de catrinas y catrines en la primaria Francisco I. Madero

Desde las aulas, los docentes continúan fomentando las tradiciones mexicanas y luchan por erradicar el halloween, es por ello que efectúan actividades como el concurso de catrinas y catrines que se realizó en la escuela primaria Francisco I. Madero, en el que los padres de familia apoyaron a sus hijos con su caracterización.





Este concurso es parte de las actividades que se establecen en los Consejos Técnicos Escolares (CTE), de acuerdo a lo que marca el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), para rescatar las tradiciones mexicanas, es por ello que también hubo exposición de altares.

“Muchos niños tienen la idea de que esta fecha es el halloween y no, es una lucha constante porque en la televisión promueven esa celebración de otro país, pero afortunadamente ha ido disminuyendo ese concepto”, indicó el director del plantel, Tomás Ignacio López.

Fue visible la participación de los padres de familia quienes además de maquillarlos de catrinas y catrines, elaboraron sus vestuarios, en algunos de ellos se utilizaron materiales reciclables, desde papel, cartón y plástico.

“No es lo mismo el halloween a estar vestida de catrina porque es algo tradicional, es importante seguir nuestras tradiciones, mis papás me ayudaron en todo, mi mamá me maquilló y mi abuela me hizo mi traje”, mencionó la estudiante, Keydi Rincón Baneco.

Previo a la caracterización, los estudiantes investigaron sobre su origen y lo que representa para la celebración del Día de los Muertos en el 1 y 2 de noviembre.