Colectivo Feminista exige al gobernador activar la alerta de gÃ©nero y detener violencia

Un grupo de mujeres de la sociedad civil organizada y pertenecientes al Colectivo Feminista Brujas del Mar, se reunieron en el asta bandera del bulevar de Veracruz para denunciar las 170 violaciones, que en los últimos 10 meses han sido víctimas las veracruzanas, así como exigir, con pancartas, al gobernador del estado Cuitláhuac García, activar la alerta de género y parar la violencia desatada en contra del sexo femenino, donde además se cuentan desapariciones, tortura, trata y femenicidios.

El Colectivo las Brujas del Mar, a través de un comunicado, manifestó que la violencia contra las mujeres no desaparecerá mientras se siga alimentando la indiferencia, la impunidad y la revictimización.

De igual forma exigió a las autoridades y a la sociedad que dejen de percibir a las mujeres como ciudadanas de segunda y dejen de cargar la responsabilidad de tomar precauciones a peligros que no atienden, provocan, ni respaldan porque la omisión también es cómplice, denunció.

"Yo no puedo hablar por todas las mujeres, pero si puedo hablar por mí y yo me siento bastante enojada, muy enojada, porque la verdad es que cada vez los casos son más cerca de nosotras, ya se siente muy cerca, no sabes cuándo te va a tocar y yo creo que no es justo, porque no podemos desarrollar una vida normal, no podemos salir a trabajar normalmente, ni salir a estudiar normalmente, y mucho menos, salir a divertirnos, yo creo que esa no es una forma de vida", señaló la representante de la agrupación, Aruzzi Unda.