Deplora PT veracruzano campaña mediática para atacar a AMLO

El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, deploró la campaña de linchamiento mediático y en redes sociales, de parte de los opositores al gobierno de izquierda, en relación a los hechos suscitados en fecha reciente en el estado de Sinaloa.





Al referirse a la captura y puesta en libertad de Ovidio Guzmán, en el estado de Sinaloa, el petista respaldó la decisión avalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar ir al hijo del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, para evitar daños colaterales, es decir, la muerte de militares y civiles en la zona.

Sin embargo, el hecho fue usado por los opositores al gobierno de izquierda, esto mediante linchamiento a través de medios de comunicación y redes sociales, hacia el gabinete de seguridad federal y la decisión respaldada por el presidente López Obrador.

Y es que recordó que ya se demostró con gobiernos anteriores que no es con la captura de un capo o derramando sangre de mexicanos, como se combate la violencia.

"El Partido del Trabajo condena la campaña de linchamiento por parte de los enemigos de la 4T y contra Andrés Manuel López Obrador a raíz de los lamentables hechos registrados la semana pasada en Culiacán, Sinaloa".

Vicente Aguilar Aguilar destacó que "no podemos olvidar que la situación de inseguridad y violencia que vivimos es heredada por los gobiernos anteriores, hoy se decidió no comenzar una guerra que ya se demostró, no es la solución, en cambio sí tiene un costo muy grande para la vida de los mexicanos".

Asimismo, el coordinador estatal del PT enfatizó que es necesario que las instituciones que están al frente de la Seguridad Nacional lleven a cabo acciones con mayor coordinación, responsabilidad y certeza para evitar poner en riesgo a la población civil y cumplir con el ataque frontal al crimen organizado.

"Sugerimos reforzar el área de inteligencia y se informe a la población de manera clara y oportuna de lo que suceda en el país para enfrentar la desinformación y la manipulación de los detractores y los que están en contra del presidente".