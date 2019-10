Deja Frente Frío número 7 diversos daños en el Puerto de Veracruz

El paso del frente frío número 7 por el municipio de Veracruz generó la caída de cuatro árboles, una luminaria, un poste de luz y una lámina que salió volando por la fuerza del viento.



Alfonso García Cardona, director de Protección Civil municipal, mencionó que durante la madrugada del sábado únicamente otorgaron siete servicios por los conceptos anteriormente mencionados.



No hubo rescate en las playas debido a que se cerró a cualquier actividad acuática ante el alto oleaje.



En el lugar se mantienen elementos guardavidas para dar las indicaciones pertinentes a los paseantes.



“No pasó a mayores a pesar que durante la noche tuvimos el viento con mayor intensidad. En la zona de playas tenemos personal indicándole a las personas que solamente pueden introducir los pies o quedarse en la arena para prevenir accidentes. No hemos tenido rescates ya que el personal se ha mantenido muy al pendiente desde antes que comenzara el evento del norte”.



La Dirección de Movilidad Urbana desde tempranas horas del sábado comenzó a atender los semáforos que dejaron de funcionar y aquellos que se dañaron estructuralmente por la intensidad del viento.



La mayoría está en la franja costera aunque en diversos puntos de la ciudad hubo situaciones como ésta.



Los árboles caídos se reportaron en la Calzada Armada de México, la colonia Dos Caminos, y el Fraccionamiento Floresta.



Protección Civil no cuantifica las colonias que pudieron haber tenido cortes de energía eléctrica ya que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad.



Insistió en que las atenciones fueron mínimas y se espera que comiencen a mejorar las condiciones climáticas.