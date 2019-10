PRI no olvida sus errores: Marlon Ramírez

Los errores cometidos por el PRI no se deben olvidar, por el contrario, hay que tenerlos presentes para no volverlos a cometer, señaló el dirigente de este partido en el estado, Marlon Ramírez, previo a la reunión que sostuvo con la militancia del tricolor en este lugar





“Más que olvidarlos, debemos tenerlos presentes para no cometer nuevamente esos errores, más que cerrar los ojos ante lo que ocurrió hay que tenerlos abiertos para no tropezarnos con la misma piedra, más que pretender hacer que el pasado no ocurrió hay que tenerlo presente para no volver a caer en esos errores”, acotó.

El dirigente estatal del PRI señaló que se tiene que dar un paso a la vez y ahora, una vez renovada la dirigencia estatal y posteriormente los órganos internos del partido en el estado, tras lo cual están unidos e integrados y debe procederse a lo siguiente, que es renovar la estructura.

Señaló que cuando el instituto político esté debidamente reestructurado, se debe salir con la militancia de manera organizada para recuperar las presidencias municipales.

Destacó que se acabó el tiempo de las imposiciones y lo que se busca es que el partido sea más grande, no más chico, que la gente se acerque y no se aleje.









Consideró que será bueno si regresa la gente, pero sobre todo hay que respetar y privilegiar al que nunca se fue y siempre estuvo ahí.

“Estamos buscando cómo el partido logra aprender de los errores que hemos tenido y dar resultados”, abundó.

El dirigente del PRI en Veracruz señaló que la gente ya probó con otros partidos, ya lo hizo con el PAN y con el Morena, y ahora están desapareciendo instituciones, como el Seguro Popular, se habla lo mismo del OPLE, del INE, pero el mensaje que se da es que buscan desaparecer la democracia.