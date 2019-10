Margarita Ceferino Reyes, más de 35 años de partera

Con 71 años de edad, Margarita Ceferino Reyes, ha pasado la mitad de su vida dando alivio, esperanza y vida a mujeres ayudándolas recibiendo a sus bebés recién nacidos al consolidarse como una de las ultimas parteras del municipio, labor que la llena de satisfacción y que le ha brindado amplias experiencias y anécdotas.





“Yo al tocar la primera vez a la persona pues yo me encomiendo a dios, porque dios me va a ayudar, y si la criatura está mal se compone porque se compone, es lo que yo le pido a dios que dios me siga ayudando en los partos, hay muchos que siguen ayudando todavía conmigo.”

De acuerdo con doña margarita, su labor como partera comenzó cuando tuvo a cinco de sus seis hijos, uno de ellos ya fallecido, sin ayuda de nadie, sin saber que tiempo después sería una verdadera referencia en Cosoleacaque, siendo a través del sector salud que durante los últimos años margarita ha recibido cursos que la ha impulsado aún más en su trayectoria como partera certificada.

“A los tres días ya los voy a buscar a su casa, ya los llevo al centro de salud para que ya pasen con el médico, que pase con el medico él bebe y le hacen ya la muestra de la patita. Yo lo llevo al centro de salud, yo lo atiendo cuando ya nace, y pues hay muchos que se van a los hospitales, al seguro y les digo pues ya nada más algunos es tallarse.”

Con 13 nietos, 23 bisnietos, con la compañía de su padre de 101 años de edad, Margarita Ceferino Reyes a sus 71 años de edad es una mujer con su meta clara, continuar ayudando y recibiendo en los nacimientos.









“Yo me siento bueno, no me siento agotado, cuando me siento enfermo pues si mi cuerpo siente que estoy enferma pero no, yo trabajo, vienen a sobarse esos de parto yo lo hago, vienen a ensalmarse pues yo los atiendo, yo los atiendo de todo, para todo, yo le hago el servicio y ellos confían en mi” es parte de lo comentado por Margarita Ceferino Reyes.