José Eduardo Derbez manda indirecta a su mamá

El programa De viaje con los Derbez sigue dando mucho de qué hablar. Ahora le tocó el turno a Eugenio y José Eduardo Derbez , quienes causaron controversia al reflexionar acerca del hecho de que estuvieron alejados durante años y tuvieron poca relación.

José Eduardo confesó que el hecho de que su mamá (Victoria Ruffo) le haya quitado la patria potestad al comediante fue muy complicada para los dos, pues a él le hubiera gustado tener más cercanía con su papá y sus hermanos. Por ello, el también actor aprovechó para mandar una indirecta a su madre.

“Siempre que nos despedíamos de papá era muy fuerte y con mis hermanos. Me acuerdo que llorábamos muchísimo y la despedida con él era de: ‘Híjole, a ver cuándo (se vuelven a ver’. Sí era de abrazarnos, sí le llorábamos bastante.

“De parte mía, mi mamá siempre me dio todo, me dio muchísimo amor, pero creo que siempre va a hacer falta que los papás separen más los pleitos y puedas ver más a tu papá”.

Eugenio Derbez también dio de qué hablar por otro motivo: aunque no lo dijo abiertamente sí reconoció que en el caso de José Eduardo fue benéfico haber crecido sin él, pues de todos sus hijos él es el más centrado.

“Me hacía un poquito de ruido y decía: ‘Me angustia que José Eduardo ahora en el viaje se vaya a sentir atrás o un poquito fuera de lugar’ y nos fue a dar una sorpresa a todos impresionante. En este viaje me has enseñado que el que más me preocupaba, hoy es el que me preocupa menos. Que el que yo sentía que no estaba en el camino correcto, es al que siento más ubicado y me siento muy orgulloso de ti”, le aseguró el actor.